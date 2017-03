Přivítejte jaro na Hauenštejně

Horní Hrad - Vítání jara na hradě Hauenštejn v obci Horní Hrad nedaleko Stráže nad Ohří začíná v sobotu 25. března. Dorazte vyhánět zimu s muzikou, hrami, jídlem, pitím, dílničkami i divadlem. Začíná se v 11:00.

Stále opravovaný hrad láká během roku na řadu akcí.Foto: Deník

„Nazdobíme Moranu a vyneseme ji do podhradí. Zároveň s tím si všichni užijeme premiéru pohádky, kterou pro vás připravilo nově vzniklé ostrovské divadlo DIFadlo. Poslechneme si také kapelu Poslední vagón a rozehřejeme se teplou medovinou,“ uvedla za hradní čeládku Kateřina Skořepová.



Přítomní se mohou těšit také na kreativní keramické dílny, kde mohou vyrobit něco pro sebe nebo své blízké. „Děti se vyřádí v naší celohradní hře a zatancují si s tanečnicemi z Carpe diem. Připravený je lukostřelec a koník na ježdění po hradním parku. Také malířka ksichtíků dítka zmaluje tak, jak jen to umí,“ doplnila Skořepová.



Hauenštejn je od března do května otevřen denně od 10:00 do 17:00.

