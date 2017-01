Pro léčbu pacienta je nejdůležitější čas

Karlovy Vary - Nejnovější trendy v zobrazovací diagnostice v urgentní medicíně byly hlavním tématem konference EMIR 2016, která se konala v závěru roku v Karlových Varech. Na akci přijely desítky špičkových lékařů z České republiky i Slovenska, aby si zde vyměňovali nejnovější zkušenosti v oboru. Proč se setkali právě v západočeských lázních, na to jsme se zeptali Jiřího Hofmanna, primáře radiologického oddělení Nemocnice v Karlových Varech.

JIŘÍ HOFMANN, primář radiologického oddělení Nemocnice v Karlových Varech.Foto: Foto KKN

Proč se tato konference konala právě v Karlových Varech a o čem se zde mluvilo?

Ten důvod je, že ji již druhým rokem za sebou pořádá Karlovarská krajská nemocnice, a že je o ni tak velký zájem i ze strany špičkových odborníků, to nás samozřejmě těší. Nosným tématem letos byla polytraumata, tedy mnohočetná poranění, při kterých dojde ke zranění více orgánů najednou. Ta jsou dnes třetí nejčastější příčinou úmrtí, a u lidí mladších 40 let dokonce příčinou nejčastější.

Těchto úmrtí v posledních letech výrazně přibývá. Proč?

Hlavně je to důsledek nárůstu počtu automobilů a silniční dopravy. Nehody jsou nejčastější příčinou polytraumat, a to nejen automobilů, ale samozřejmě velmi ohrožené jsou i skupiny jako motorkáři, cyklisté nebo chodci.

Co to znamená pro lékaře?

Když do nemocnice přivezou pacienta s mnohočetnými poraněními, to nejdůležitější je čas. Existuje termín zlatá hodina, to znamená, že pacient s polytraumatem by měl být diagnostikován a zaléčen do hodiny po příjezdu do nemocnice. Proto jsou vypracovány přesné postupy, které jsou vodítkem nejen pro nás, kteří zajišťujeme diagnostiku, ale i pro ostatní lékaře v traumatýmu. Ale i tyto věci se mění, jak nastupují nové technologie nebo poznatky. Pro mě na konferenci byly velmi zajímavé například přednášky o možnostech léčby poranění pomocí metod intervenční radiologie, kdy se pomocí miniinvazivních metod zastavuje krvácení poraněných orgánů, nebo přednáška o mnohočetných poraněních z pohledu traumatologa. Přeci jen my můžeme zpoza rentgenu vnímat některé věci jinak a pohled lékaře, který se specializuje na pacienty s vážnými úrazy, je pro nás velmi důležitý.

Hlavním tématem byla diagnostika těchto poranění. Jak se vlastně vyvíjí?

Pokročila neuvěřitelně. Například ještě před padesáti lety jsme nebyli schopni diagnostikovat poranění mozku. Na všechno byl maximálně rentgen, později doplněný o ultrazvuk. Teprve v roce 1993 přišla do Karlovarského kraje první magnetická rezonance, která to dokázala. Jenže ani ta neuměla vyšetřit celé tělo. Prostě se v půlce přístroj přehřál a vypnul. Hotovo. A dnes? Celotělové CT trvá 9 vteřin. Je možné si udělat libovolné řezy nebo zobrazit poraněnou část těla ve 3D, libovolně ji otáčet, prohlížet si ji z různých úhlů, o rozdílech v detailu zobrazení ani nemluvě.

Změnily se i postupy, jak naložit se zraněným?

Zásadně. Dříve se poraněný vozil do nejbližší nemocnice, ale s rozvojem integrovaného záchranného systému je možné pacienta dopravit do těch nemocnic, kde fungují specializované traumatýmy. Jde o ty nemocnice, které mají urgentní příjem, musí mít 24hodinovou dostupnost zobrazovací diagnostiky, ale také lékaře s potřebnou odborností v oblasti traumatologie a následnou intenzivní péči. Čili dnes se léčba mnohočetných poranění více specializuje a vznikají takzvaná traumacentra, kde tyto podmínky jsou splněné. V Karlovarském kraji sice v současné době traumacentrum není, ale jeho úlohu plně přebírá Karlovarská krajská nemocnice, která zároveň usiluje o statut traumacentra pro Nemocnici v Karlových Varech.

Co to znamená pro pacienty?

Nová technika a nové postupy statisticky významně snížily úmrtnost u polytraumat. Zranění, která jsme nebyli před několika desítkami let schopni vůbec diagnostikovat a na něž lidé umírali, dnes umíme rychle rozpoznat a řešit. Takže pro pacienty tento posun znamená především naději. Naději na záchranu života, naději na uzdravení s co nejmenšími následky.

A budoucnost?

Především diagnostická technika se vyvíjí takovou rychlostí, že předvídat, kam se ubude ubírat, je dost složité. Určitě k většímu rozlišení, přesnosti, rychlosti. Budoucnost emergentní radiologie je ale především ve zlepšení koordinace jednotlivých složek IZS a traumatýmu. Hlavní roli hraje čas. Karlovarský kraj je jedním z mála v České republice, který používá jednoduché a funkční datové spojení mezi vozy záchranné služby a nemocnicí, takže naše nemocnice má veškeré potřebné údaje o pacientovi ještě předtím, než dorazí záchranka. Díky tomu ve chvíli, kdy vůz teprve přijíždí do nemocnice, my už máme na místě svolaný traumatým. Od poloviny roku 2017 začne být v karlovarské nemocnici dostupná intervenční radiologie 24 hodin denně.