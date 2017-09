Pro Seniora roku je možné dnes hlasovat naposledy

Karlovarský kraj - Máte ve svém okolí seniora, který je něčím výjimečný? Pak ho nominujte do nově vyhlášené ankety Karlovarského kraje Senior roku 2017, jež si klade za cíl podpořit aktivní stárnutí našich obyvatel a posílit postavení seniorů ve společnosti.

Ilustrační foto.Foto: Thinkstock.com

Návrhy na ocenění můžete zasílat ještě do 15. září, tedy do dneška. „Při pracovních cestách a jednáních se setkávám se seniory, kteří jsou i přes svůj vysoký věk stále aktivní a zajímají se o dění kolem sebe. Obdivuji jejich elán a energii. Rozhodli jsme se proto, že ještě letos vyhlásíme anketu, prostřednictvím které bychom chtěli tyto výjimečné osobnosti ocenit a ukázat veřejnosti, že život v důchodovém věku rozhodně nekončí. Věřím, že se anketa bude líbit a že nám přijde spousta zajímavých nominací,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, která nad akcí osobně převzala záštitu.



Nominovat lze jednotlivce z Karlovarského kraje, kterému musí být minimálně 60 let. „Formulář anketního lístku najdou zájemci na internetových stránkách kraje. V papírové podobě byl lístek otištěn v srpnových Krajských listech. Do formuláře je potřeba kromě nominovaného uvést i informace o člověku, který návrh zaslal, a důvod, proč vybranou osobu nominoval,“ dodal náměstek hejtmanky Petr Kubis.



Všechny správně podané nominace zaslané v požadovaném termínu budou předloženy pracovní skupině, která sestaví konečný přehled oceněných. Tento přehled bude následně předložen Radě Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 5. října v Městském domě kultury Sokolov, kde bude připraven bohatý kulturní program a občerstvení. Mezi pozvanými hosty budou kromě oceněných také občané, kteří zaslali nominace. (sev)



Jak hlasovat?

1. Vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách Karlovarského kraje

2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář ze srpnového vydání Krajských listů e-mailem na adresu: petra.sindelarova@kr-karlovarsky.cz

3. Zaslat vyplněný formulář ze srpnového vydání Krajských listů poštou na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor sociálních věcí, Bc. Petra Šindelářová Svatošová

Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary