Prosadí krajská koalice změny v nemocnici?

Karlovarský kraj – Tři členové představenstva místo dosavadních pěti, nový ředitel chebské nemocnice a změněné stanovy, to vše čeká Karlovarskou krajskou nemocnici (KKN). Ovšem jen pod podmínkou, že tento záměr dnes napodruhé odsouhlasí krajští zastupitelé.

O post v představenstvu krajské nemocnice se bude ucházet i její současný generální ředitel Josef März.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Právě jim se představí osm zájemců o posty v tříčlenném představenstvu KKN, tedy všichni, kteří se účastnili vypsaného výběrového řízení. „Chceme, aby v představenstvu KKN byli odborníci, a také šetřit peníze. Původně se do soutěže přihlásilo deset uchazečů, dostavilo se jich ale jen osm,“ uvedl Jan Bureš (ODS), krajský radní pro zdravotnictví. Výběrového řízení se účastnil i současný generální ředitel KKN Josef März, i když poznamenal, že tento krok dlouho zvažoval.

Pokud vše projde, pak by zastupitelé měli krajskou radu pověřit výběrem těch nejlepších, a ta by je pak v součinnosti s vedením nemocnice do funkcí jmenovala. A tito tři manažeři by si pak zvolili předsedu představenstva.

Tento nový manažerský tým ve vedení KKN by zároveň krajská rada pověřila vyhlášením výběrového řízení na ředitele chebské nemocnice, protože podle názoru radního Bureše právě tento spojovací článek mezi karlovarskou a chebskou nemocnicí chybí. S ředitelem karlovarské nemocnice se v nových stanovách nepočítá.

Jenomže podle opozice tyto změny nemají logiku. „Pro nemocnici v tom nevidím žádný přínos, jenom negativa. Chebský ředitel by například nebyl členem představenstva, což je nejužší rozhodovací orgán, který KKN řídí,“ uvedl krajský zastupitel Jakub Pánik (ČSSD). Za hloupé řešení považuje Pánik i to, že současný ekonomický a výrobní ředitel by museli představenstvo KKN zřejmě opustit. „Nebo co s nimi bude, když představenstvo bude mít místo pěti členů tři?“ položil otázku. Zastupitel Pánik tak o chystaných krocích v KKN minimálně pochybuje, i když dodal, že zastupitelé od vedení kraje možná obdrží nové informace. “Budeme se tedy rozhodovat až poté, kdy nám budou sděleny,“ doplnil zastupitel Pánik. Ovšem neodpustil si poznámku, že pokud kraj chce ve vedení KKN odborníky, tak zároveň zpochybňuje odbornost například současného generálního ředitele. „To Josef März není odborník? Současné vedení KKN odvedlo kus dobré práce, což nelze zpochybnit. Ekonomické výsledky nejsou zcela vynikající, ale to je problém 90 procent nemocnic. Za čtyři uplynulé roky jsme ale prokazatelně zlepšili ekonomiku KKN a to je pozitivní trend,“ zdůraznil Jakub Pánik. bývalý krajský radní pro zdravotnictví.

Na dnešním krajském zastupitelstvu se tak na téma zdravotnictví čeká rušná debata. A znovu do ní vstoupí i Iniciativa zdravotních sester. Její zástupkyně budou znovu žádat zvýšení mezd a požadovat lepší pracovní podmínky.