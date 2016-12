Proti korupci: Cena odvahy pro Jiřího Kotka

Praha, Karlovy Vary - Je nekompromisní, kritický, umanutý a prostořeký. Své politické rivaly znervózňuje, štve a rozčiluje. Karlovarský zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA) je prostě enfant terrible města a leckdy i persona non grata.

Jiří Kotek.Foto: Foto Deník mel

Přesto jej lidé, kteří se ocitli v obtížných situacích a nevědí si s úředníky či samosprávou rady, vyhledávají nejvíce. A Jiří Kotek jim pomoc nikdy neodmítne. Stejně tak dravě se vrhá do kauz, o nichž většinou zveřejní temné pozadí, bojuje s korupcí i přetvářkou a pro ostré slovo na jednání zastupitelstva vůbec nejde daleko. Za to vše nyní Nadační fond proti korupci (NFPK) Jiřího Kotka ocenil. Na Mezinárodní den boje proti korupci a klientelismu, který připadá na 9. prosince, převzal v Praze v sídle NFPK pískálka, tedy Cenu za odvahu. Přítomen byl předseda Karel Janeček, Jan Kraus a Karel Randák. Cenu Jiřímu Kotkovi předal Jakub Čech, nejmladší informační bojovník z Prostějova. Ceny za odvahu, určené občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky, uděluje nadační fond už šestým rokem. Kromě Jiřího Kotka se letošní nositelkou ceny stala i Martina Uhrinová. Fond mezi oba laureáty rozdělil bezmála tři sta tisíc korun.

Fond charakterizuje Jiřího Kotka jako ´Neohroženého muže´ z „divokého západu". „Za dobu existence České republiky patrně neexistuje vytrvalejší a odhodlanější bytostný 'kverulant', který neohroženě narušuje zavedené pořádky či spíše kolosální nepořádky. V reportážích České televize o jeho neutuchajícím boji proti korupci a klientelismu v Karlových Varech jej kamery zachytily v koženém klobouku, jaký nosili hrdinové amerických westernů. Ten klobouk jej plně vystihuje. Karlovy Vary jsou totiž takových českým 'divokým západem', ovšem silně 'vylepšeným' o východní mentalitu. I proto je Jiří Kotek již po mnoho let v boji proti tamější politicko-podnikatelské klice v bílých límečcích prakticky osamocen," stojí v návrhu Nadačního fondu na Kotkovo ocenění. On sám dovozuje, že mu ocenění medaili dali za: „Jiří Kotek již 25 let neohroženě upozorňuje na korupci a klientelismus v Karlových Varech.

Za své nekompromisní a rázné postoje si vysloužil na dvě desítky trestních oznámení na svoji osobu, vinících jej z nejrůznějších trestných činů. Svým působením a na základě žalob, které inicioval, získaly Karlovy Vary zpět nejméně 110 milionů korun. Byl to právě on, kdo dostal na světlo světa záznam z nechvalně proslulé 'karlovarské losovačky'…"

Za skleněný metál děkuje. „Užil jsem si pár minut slávy, která místy probublala i do médií, … a vrátil jsem se domů, do toho našeho karlovarského korupčního a lobbistického panoptika plného záští, přetvářky a pokrytectví … se závazkem k tomu ocenění = ještě to nevzdat …"