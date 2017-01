Půjčovny na horách jsou v kurzu, na dračku jdou celé sety

Krušné hory – Půjčovny lyžařského vybavení jsou v tuzemských skiareálech v permanenci. Jejich služeb využívají zejména rodiče dětí.Při příznivých cenách si totiž dokáží jednoduše spočítat, že kupovat rostoucím dětem stále novější lyžařskou výbavu se prostě nemusí vyplatit. Často si ale lyže, boty, hůlky a helmu půjčují i dospělí lyžaři.

LYŽAŘSKÉ PŮJČOVNY jsou v permanenci. Mezi návštěvníky hor jsou rok od roku oblíbenější. Nejvíce na dračku jdou celé sety. Na snímku obsluha půjčovny v horské Bublavě Jaroslava Kokaislová. Foto: Jiří Drozdík

Nejvíce na dračku jdou celé lyžařské sety včetně helmy. Například v horské Bublavě na Sokolovsku stojí půjčení na celý den, tedy od 9 do 20 hodin, kdy je skicentrum v provozu, 350 korun (cena pro dospělé). Další stovku pak stojí zapůjčení helmy. „Lidé si mohou set zapůjčit třeba i jen na pět hodin, za to včetně helmy zaplatí 250 korun," říká Jaroslava Kokaislová, která v bublavské půjčovně pracuje. Dětský komplet do 140 cm výšky bude dítě stát 170 Kč na pět hodin a 220 Kč na celý den, plus helma.

Bublavské skicentrum se prezentuje jako rodinné skicentrum. Důraz tam tak kladou na zázemí právě pro děti. Oblíbená je tak lyžařská školička, kdy se dítěti věnuje instruktor 50 minut za 450 korun. „Vhodné je začít s lyžováním už od čtyř let, což doporučují i ortopedové," poznamenala Kokaislová.

Sety si přitom půjčují i celé rodiny. „Máme například stálé zákazníky nejen z Čech, ale i Holandska nebo Německa. Přijede například ze zahraničí pětičlenná rodina, která na hory vyrazí jednou za rok. Všichni si na týden půjčí vybavení, dostanou od nás box, kde si ho mohou uložit, a odpadá jim tak starost s přepravou," přidává další ze zaměstnanců.

„Nejeli bychom do skicentra, které nemá půjčovnu. Máme dvě děti a je pro nás pohodlnější vybavení si půjčit. V našich skicentrech jsou ceny příznivé. Máme spočítané, na kolik nás půjčení vyjde, když jsme na svazích jen čtyřikrát za sezónu. Koupit dětem kompletní vybavení by bylo mnohem dražší," řekl návštěvník hor Tomáš Boura z Prahy.

Půjčovna na Bublavě patří k těm moderním. Každou sezónu přibývá nové vybavení. O víkendu byla plná zákazníků. Ti si na Bublavě užívali po přívalech sněhu naprosto ideální lyžařské podmínky. Na svazích tam leží 70 cm sněhu.

ČTĚTE TAKÉ:

Na vlnách připlují Elektric Lady, Lenny, Nedvěd i Klus

Mladík trénoval karate, odnesla to hlava sochy

Lidí bez práce je o něco více