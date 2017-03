Ředitel Národního Domu už do hotelu nesmí

Bývalý primátor Karlových Varů Werner Hauptmann se nesmí vrátit do svého zaměstnání.

Primátor Werner HauptmannFoto: DENÍK/Petr Kozohorský

Ředitel Grandhotelu Ambassador Národní Dům Werner Hauptmann se od pondělí až do odvolání nesmí vrátit do svého zaměstnání. Podle jeho slov mu to nařídila jednatelka společnosti Eltodo, jež hotel vlastní.

"Je to neprofesionální rozh. Hotel prosperuje a já jsem chtěl pouze chránit zaměstnance, jímž chtěla společnost snížit plty, uvedl Deníku Hauptmann, který v minulosti zastával i post zástupce Karlovaského kraje v Evropské unii. Stejně tak musela hotel opustit i jeho manželka Iva Hauptmannová.