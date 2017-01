Rekordní rekonstrukce Radium Palace. Za 41 dní bylo prostavěno 55 milionů

Jáchymov - Na zápis do knihy rekordů aspiruje rekonstrukce lázeňského hotelu Radium Palace v Jáchymově, která stála Léčebné lázně Jáchymov 55 milionů korun.

NOVÉ BALNEOPROVOZY. Zcela novou a moderní podobu dostaly radonové koupele.Foto: Foto Deník mel

Vlády nad hotelem se řemeslníci ujali vloni 28. listopadu a letos 8. ledna přivítali v hotelu prvního hosta, který se přijel po skončení rekonstrukce ubytovat. Veškeré práce trvaly pouhých jednačtyřicet dní, na stavbě se přitom vystřídalo 35 firem s více než dvěma stovkami zaměstnanců. Poslední z větších komplexních úprav prošla historická budova z roku 1912 zhruba před dvaceti lety.

Od té doby ovšem náročnost lázeňské klientely, a její požadavky na ubytování a servis, výrazně vzrostla. Kdo chce v konkurenci obstát, musí investovat.

„Právě snaha o udržení hostů a zkvalitnění služeb byla hlavním motivem, proč šla lázeňská společnost do rekonstrukce Radium Palace," uvedla ředitelka hotelu Jaroslava Vlčková.

„Nejdříve jsme počítali s úpravami zdravotnické a lázeňské části objektu a s výměnou oken, ale pak byl záměr rozšířen rovněž na ubytovací část hotelu," uvedla ředitelka hotelu Jaroslava Vlčková.

Bylo jasné, že pokud se má takový rozsah prací realizovat v tak krátké době, bude vyžadovat naprosto dokonalou přípravu a objekt bude nutné uzavřít. Za provozu by to zvládnout nešlo. „Termín pro rekonstrukci se volil záměrně. Jedná se o dobu, kdy je počet ubytovaných hostů nejnižší a jsme schopni klienty umístit do našich dalších lázeňských domů. S předstihem, v podstatě už od počátku roku 2016, jsme také na našich webových stránkách na chystanou akci upozorňovali. Kdo chtěl v tomto termínu přijet, ubytoval se v hotelu Běhounek nebo Curie," poznamenala Vlčková.

Na rekonstrukci už nyní vzpomíná s úsměvem, ale bylo prý hodně perných jedenačtyřicet dní. V některých okamžicích se například na pokojích potkávali řemeslníci hned několika profesí a nesměli si překážet.

Veškerá koordinace prací spočívala na bedrech ředitelky Vlčkové a technického ředitele Františka Fialky. „Určitě jsme během stavby nějaké problémy řešili, ovšem nikdy nešlo o nic tak zásadního, co by termín dokončení ohrozilo. A že se dílo podařilo, o tom hovoří ohlasy hostů, kteří tu byli v minulosti už několikrát a nyní mohli změnu posoudit," podotkla Vlčková.

Nejzásadnější změnou podle ředitelky prošla balneologická část hotelu s radonovými koupelemi. Tady nezůstala takříkajíc cihla na cihle. Výrazným posunem ke zlepšení komfortu je pak například položení koberců na původní dlažbu. Co všechno se při rekordní rekonstrukci kromě jiného provádělo? Bylo vyměněno 281 oken, vymalováno 34 000 metrů čtverečních ploch, vyrobeno 6 900 metrů štukových prvků, položeno 6 350 metrů čtverečních podlahových krytin, ušito 2 632 metrů dekoračního textilu.

„Smekám před všemi, kdo se na akci podíleli. Oceňuji zejména rychlost a preciznost, která při takové rychlosti nebývá samozřejmostí. Hotel Radium Palace byl nějaký čas díky investicím v jiných oblastech na vedlejší koleji. Rekonstrukcí jsme naší vlajkové lodi tento dluh splatili," dodal generální ředitel a předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Jáchymov MUDr. Eduard Bláha.

Hotel Radium Palace byl dostavěn v roce 1912 jako neoklasicistní budova podle projektu Gustava Brinnigena pro vídeňskou akciovou společnost, v jejímž čele stál hrabě Arnošt Silva Taroucca. Patřil k tomu nejlepšímu, co tehdejší Evropa mohla v oblasti lázeňství nabídnout. V současnosti disponuje hotel 160 pokoji různých kategorií a míří do něj kromě tuzemské klientely také hosté z Německa, arabských zemí a států bývalého sovětského bloku.

„V budoucnu počítáme s dalšími nvesticemi. Například do restauračních provozů a úprav by se měl dočkat i jedinečný koncertní sál," dodala ředitelka Vlčková.