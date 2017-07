Retromuzeum připomíná doby už dávno minulé

Nejdek - Unikátní Retromuzeum otevřeli Ladislav Sýkora s Ladislavem Štrosnerem v Nejdku. O víkendu měli návštěvníci první šanci prohlédnout si hned dvě expozice, které vznikly ve vile z roku 1927.

IKONICKÁ ŽENA ZA PULTEM Kateřina Pittlová.Foto: Archiv/ Retromuzeum

První expozice připomene, jak se žilo za socialismu. Pamětníci si připomenou, co všechno měli tenkrát doma a pro jaké zboží si chodili do samoobsluh, zatímco ti mladší, kteří dobu nezažili nebo si ji nepamatují, mohou na vlastní oči vidět, co předcházelo éře notebooků, tabletů a fast foodů. „Samotný název určuje, co v muzeu vystavujeme. Výrobky a životní styl socialistické doby. Vše v muzeu už je retro, tak proto,“ uvedl spoluzakladatel Retromuzea Ladislav Sýkora.



Druhá expozice je zaměřena na vývoj vývozu minerální vody Mattoni. Ta také ukrývá nejvzácnější poklad v muzeu. „Největším unikátem je Mattoniho pamětní medaile, která byla vyrobena roku 1905 k příležitosti 40 let jeho podnikání,“ řekl Sýkora.

Retromuzeum vzniklo ve staré vile z roku 1927, kterou Sýkora koupil. Kdysi se v ní vystřídali hned tři lékaři, Leo Reinelt, Jan Eckstein a Jindřich Hájek. Zajímavostí je, že od roku 1979 ve vile nikdo nebydlel. I s touto historií jsou návštěvníci seznámeni. „Průvodce připomene příběh vily hned v úvodu,“ dodal Sýkora.



Kurátorem celé expozice je iniciátor nápadu na založení muzea a jeho spoluzakladatel Ladislav Štrosner. V muzeu je k vidění přes 40 tisíc exponátů. Muzeum je zatím otevřeno každou sobotu a neděli od 12 do 18 hodin. Otevřelo se veřejnosti 17. června.