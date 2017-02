Revitalizace sídliště přinese prostor pro děti i seniory

Sokolov - Je to něco málo přes rok, kdy kapela End of Scream vydala svůj debut Violincore. Tato banda z Lokte, hrající symfonický rock, v pátek 24. února završí svou současnou tvorbu koncertem a křtem nového videoklipu. Hudba kapely je kladně přijímána napříč žánry a generacemi. Je to dáno chytlavými melodiemi, o které se stará dvojice houslistů Tomáš Štěpánek a Vítězslav Adamec. Druhého jmenovaného jsme se zeptali na pár zákulisních věcí o dění v kapele i o tvorbě nového audiovizuálního díla.