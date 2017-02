S financováním dotačních projektů pomůže městu stomilionový úvěr

Karlovy Vary - Překlenovací úvěr ve výši 120 milionů korun má Karlovým Varům pomoci s předfinancováním projektů na léta 2017 až 2019 hrazených z evropských fondů. Město už nyní vypisuje výběrové řízení na banku, která městu úvěr poskytne.

Podle primátora Petra Kulhánka (KOA) nejde o nic neobvyklého. „Stejný postup byl použit na čerpání evropských dotací v roce 2010 až 2014. A nyní jde o stejný princip. Úvěr bude sloužit jako předfinancování akcí, na něž bude město dotace čerpat. To ovšem neznamená, že oněch 120 milionů musíme vyčerpat za každou cenu," vysvětlil primátor. V podstatě jde o to, že žadatel o dotace projekt zahájí, ovšem peníze z fondů mohou přijít s prodlevou. Město se tak jistí, aby mělo objem požadovaných peněz k dispozici včas. Úvěr bude splácet právě z peněz, které na projekty následně z dotací přijdou, a městu tak žádný dluh vlastně nevznikne. První úvěr z let 2010 až 2014 už město splatilo.

Na seznam projektů, jejichž předfinancování bude kryto z tak zvaného revolvingového úvěru, jsou zařazeny investiční i neinvestiční akce. Mezi jinými jde například o opravu Goethovy vyhlídky za 31 milionů, z nichž 25 milionů uhradí městu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území evropské fondy, vybudování cyklostezky mezi Tašovicemi a Dvory i podél Ohře za téměř třicet milionů, z nichž přibližně 23 milionů se také vrátí z evropských dotací, nebo o opravu atletického stadionu za 20 milionů, kde jsou dotace v řádu osm milionů, či o opravu střechy divadla, která bude stát přes 12 milionů. Deset milionů ale městu přijde z dotací zpět. Do projektů hrazených z EU je zařazeno sociální i chráněné bydlení.