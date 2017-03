S hledáním pěstounů pomohla v kraji také speciální kampaň

Karlovy Vary - Nové dlouhodobé pěstouny pro děti, které nemají potřebné rodinné zázemí nebo jsou v ústavní péči, se i v loňském roce snažil získat Karlovarský kraj. Kampaň na vyhledávání těchto zájemců v regionu s názvem Staňte se pěstounem měla během roku celou řadu podob. Díky ní se povedlo najít pěstouny pro celkem 27 dětí.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Součástí kampaně se staly mimo jiné výstavy, kulturní a společenské akce, ale došlo rovněž na medializaci tématu v médiích.

„Na tom, abychom uskutečnili naše záměry, se společně s námi podílela řada organizací spolupracujících s pěstouny, například spolek Centrum pro dítě a rodinu Valika, společnost Dobrá rodina nebo Náhradním rodinám. V roce 2016 se podařilo zprostředkovat dlouhodobou pěstounskou péči celkem 27 dětem, což je o 11 dětí více než v roce 2015," uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Nejvíce dětí bylo svěřeno pěstounům přímo v Karlovarském kraji. Za velký úspěch lze podle Kubise považovat skutečnost, že dlouhodobí pěstouni převzali pět dvoučlenných sourozeneckých skupin.

„A naprostým unikátem pak bylo zprostředkování dlouhodobé pěstounské péče šestnáctileté mamince a její roční dceři," vyzdvihl Kubis. Dodal, že loni poprvé počet žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči převýšil počet žádostí o adopci.

Pěstounskou péči se daří zprostředkovat i dětem, které byly dlouhodobě umístěny v ústavním zařízení.

V Krajském dětském domově pro děti do 3 let v Karlových Varech bylo třeba během prosince 2016 umístěno pouze 8 dětí z Karlovarského kraje. U dvou z těchto dětí se plánuje návrat do biologické rodiny.

Kampaň úspěšně doplňují webové stránky www.pestounskapecevkk.cz a facebookový profil Pěstounská péče v Karlovarském kraji. Kompletní výsledky hodnocení kampaně Staňte se pěstounem a plán aktivit na rok 2017 naleznete právě na uvedených stránkách.