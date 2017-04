S lety do Düsseldorfu je problém. Chybějí pasažéři

Karlovarský kraj – Už čtyři letecké linky do Düsseldorfu musely být zrušeny a letadla z karlovarského letiště tak neodletěla. Novinka, od níž si Karlovarský kraj i Karlovy Vary slibovaly nové návštěvníky města a regionu, očekávání zatím nenaplnila.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Deset letadel tak za měsíc přepravilo pouze tři sta pasažérů. Zatímco podle primátora Karlových Varů Kulhánka (KOA) je na hodnocení před měsícem zavedené letecké linky ještě brzy, hejtmanka Vildumetzová (ANO) je rozhořčena. Podle ní se hrubě podcenila propagace. „Vnímám to velmi negativně. Až nyní se dozvídám, že bychom tuto linku měli začít propagovat. A co tedy dělala destinační agentura, jejíž loňský rozpočet činil 7,5 milionu korun?“ neskrývala hejtmanka své rozladění.

Leteckou linku do Düsseldorfu totiž připravovalo ještě bývalé vedení kraje a podle hejtmanky je naprosto nelogické, že se souběžně nepracovalo na její propagaci. Navíc tři ze čtyř letů zrušil spolek, jehož členy jsou Karlovy Vary a kraj, který nově zavedenou leteckou linku dotuje pěti miliony. „Jsem ráda, že se linka zavedla, ale nechápu, kdo toto mohl dopustit,“ nešetřila hejtmanka kritikou. Od svého náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) tak bude požadovat přesná čísla a informace, jak se situace vyvíjí. Destinační agentura zase bude podle hejtmanky muset udělat urychlené kroky k nápravě.

Primátor Petr Kulhánek je v hodnocení nové letecké linky zatím zdrženlivý. „Myslím si, že po měsíci provozu je to velmi předčasné. Víme, že velikonoční svátky splnily účel naplněnosti, další lety nejsou plné tak, jak jsme si představovali. Nicméně pro toto zkušební období byla i v prvním měsíci předpokládaná naplněnost 30 procent, to znamená, že to není žádná katastrofa. Určitě je na místě posílení dalšího marketingu. Na poslední chvíli nám navíc způsobilo velký problém zrušení kontraktu některých německých touroperátorů, kteří měli již přednakoupená sedadla. To byl do začátku negativní zásah, ale já tu situaci budu hodnotit až po první polovině roku,“ uvedl primátor Kulhánek.

Také ředitel letiště Václav Černý v rušení některých linek do Düsseldorfu žádnou tragédii nevidí. “Když se linka rozbíhá, je to běžná praxe. Důvodem je kombinace obchodních a provozních záležitostí. Tou obchodní je nízká obsazenost letů, provozní jsou pak na straně letecké společnosti,“ vysvětlil. Podle něj však plán linek do Düsseldorfu stále platí.