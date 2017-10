Seniorům patří náš dík

Karlovarský kraj – Premiéru měla letos anketa Senior roku, kterou poprvé od svého vzniku vyhlásil Karlovarský kraj.

OCENĚNÍ SENIOŘI. V prvním ročníku ankety Senior roku bylo oceněno v Karlovarském kraji dvanáct nominovaných.Foto: KK

Titul Senior roku 2017 získali tři nominovaní, dalších devět převzalo mimořádná ocenění. Celkem přišlo do ankety 182 nominací. Veřejnost mohla nominovat jednotlivce z našeho regionu ve věku šedesáti a více let, kteří jsou stále aktivní a zajímají se o dění kolem sebe, pomáhají druhým a předávají jim svou moudrost a zkušenosti.

„Nejraději bych rozdala ceny všem těm seniorům, kteří mají elánu i aktivity na rozdávání a zaslouží si obdiv i respekt nás všech. Jsou mojí osobní inspirací a vzorem. Nesmíme dopustit, aby se na ně zapomínalo, a proto se snažíme i díky naší anketě upozornit na to, jak pozoruhodné osobnosti ve vyšším věku v našem kraji žijí,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Držitelé titulu získali skleněné sošky, které jsou dílem skláře Milana Mottla, pamětní listy, dárkové koše či květiny. „V Karlovarském kraji už přesáhl počet lidí v důchodovém věku hranici 60 000. V roce 2050 by měli lidé starší 65 let tvořit třetinu všech obyvatel Karlovarského kraje. Proto bychom si moc přáli, aby naši senioři cítili, že se s nimi počítá, že je potřebujeme, a měli co nejdéle radost ze života se svými rodinami a vnoučaty,“ dodal náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Karlovarský kraj letos připravil pro starší generaci i Senior Pasy, které umožní lidem využívat a čerpat zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech České republiky. Zájem o něj už projevily stovky lidí.

Přehled oceněných seniorů

SENIOR ROKU 2017

MUDr. Hana Hornátová, Jáchymov

Řadu let působila jako ředitelka Léčebných lázní Jáchymov a lékařka, je dlouhodobě aktivní v propagaci lázeňské léčby a lázeňství našeho kraje, zakládající členka a první prezidentka Lions klubu Diana Karlovy Vary.

Zdeněk Mandrholec, Karlovy Vary – Stará Role

Bývalý politický vězeň, prošel jáchymovskými lágry, aktivně se angažující v Konfederaci politických vězňů, o historických souvislostech informoval žáky a studenty škol. Pracoval v oblasti bezbariérových staveb a odstraňování překážek pro hendikepované, matky s dětmi a seniory, odborný konzultant v této oblasti.

Zdeňka Zídková, Karlovy Vary

Bývalá pedagožka, celoživotně vyučující i ve svých 98 letech německý a anglický jazyk a předávající nejen jazykové informace, znalosti a životní zkušenosti mladé generaci i starším studentům.



MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ HEJTMANKY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Jaroslav Amcha, Skalná

V oblasti myslivosti je aktivní od roku 1957, znalosti předává mladším kolegům, v roce 1992 složil zkoušky a je lektorem a zkušebním komisařem pro zkoušky z myslivosti; 25 let vede své následovníky v myslivosti.

Zdeněk Buchtele, Velká Hleďsebe

Publikuje články do novin o vzdělání, kultuře, historických nálezech, objevech. V roce 2017 začal spolupracovat při natáčení dokumentárních filmů o historii, provozuje regionální muzeum v Manském dvoře u Dolního Žandova. Je autorem několika knih pro školní mládež i knih s historickým obsahem, jeho osoba je ukázkou aktivního seniora.

Karel Lokajíček, Mariánské Lázně

Dlouhodobý předseda mariánskolázeňské místní organizace Svazu důchodců ČR, má velkou zásluhu o začleňování seniorů do společnosti, stará se o kulturní využití, sociální stránku, vycházky a zájezdy členů.

Robert Mašek, Sokolov

Zakladatel a organizátor Sokolovské padesátky a lyžařského přejezdu Krušných hor, patriot a propagátor našeho regionu. Díky němu se na Sokolovsku a v celém kraji rozvíjí turistika a orientační běh.

MUDr. Ivan Šácha, Cheb

Dnes patolog v důchodu, dříve uznávaný soudní znalec, spolupracovník Policie ČR při výjezdech k dopravním nehodám a úmrtím, působil jako pedagog na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole v Chebu a dodnes publikuje odborné články s lékařskou a zdravotnickou tématikou a nepřestává sledovat novinky ve svém oboru.

Vladimír Šejstal, Sokolov

Celoživotní kynolog a psovod, pomáhá a dává rady mladým psovodům, je mistrem a vicemistrem ČR v oblasti psovodů a od září 2017 držitelem ZVV 3 (zvláštní výcvik 3. stupně – nejvyšší možné ocenění v ČR).

Jana Tymlová, Karlovy Vary

Dlouholetá velice aktivní funkcionářka organizace Svazu důchodců ČR, výborné organizační schopnosti a obětavé zajišťování kulturně-společenského vyžití pro karlovarské důchodce.

Václav Větrovský, Mariánské Lázně

Učí seniory počítačové technice v městské knihovně, dlouhodobě je motivuje k plnohodnotnému životu, pomáhá organizovat volnočasové aktivity v oblasti kultury i sportu, organizačně zajišťuje zájezdovou činnost seniorů.

Vlasta Vyčichlová, Cheb

Členka klubu Hradní Dvůr, byla hlavní iniciátorkou vzniku komunitní zahrady v Chebu, je propagátorkou jógy, všestranně aktivní i mimo klub seniorů, věnuje se ručním pracím, zahradě, předává informace lidem ve svém okolí, dokáže jim poskytnout osobní pomoc, nebo vyhledat odborníka.