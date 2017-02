Sestry si polepší. Kraj přidá nemocnici 10 milionů korun

Karlovy Vary - Je to nesystematické, ale nezbytné. K tomu dospěli krajští zastupitelé po ostré debatě, jestli zdravotním sestrám v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) zvýšit mzdy. Vyšší platy jim hejtmanství zašle prostřednictvím navýšení kmenového jmění KKN o deset milionů korun.

Jednání o mzdách v KKN vyvolaly sestry interny v chebské nemocnici, které pohrozily výpověďmi. Podle vrchní sestry Miroslavy Korseltové hrozí v KKN také personální krize, protože zdravotních sester je nedostatek.

Záleží nám na tom, aby nemocnice fungovala, ale celou situací jsme znepokojeny. Chybí padesát procent sesterského personálu. Pomáhají nám důchodkyně i brigádníci, a je nutné sehnat nové sestry. Tato profese je psychicky i fyzicky náročná a nově příchozím musíme něco nabídnout," uvedla Korseltová. Ta apel na krajské zastupitele na zvýšení platů a okamžité řešení personální situace v KKN označila za zoufalé volání o pomoc. „Týká se to všech. Nejen sester, ale i sanitářů, ošetřovatelů i uklizečů," zdůraznila.

Podle krajského zastupitele Václava Sloupa (KSČM) jsou sestry neúměrně vykořisťovány a za hlavního viníka celé situace označil vládu. „Sestra není stroj, je to personální tragédie. Pokud navýšíme jmění o deset milionů, pak obdrží tisíc korun hrubého měsíčně. Ale co bude dál?" ptal se. Stejný názor měla i Sloupova kolegyně Eva Valjentová, která navíc navrhla usnesení, aby KKN hledala vnitřní rezervy v hospodaření. Ze 700 zaměstnanců středního zdravotnického personálu v KKN je sester přibližně 534. Podle generálního ředitele KKN Josefa Märze jich nyní podle požadavků pojišťoven chybí asi 100 a asi 150, pokud by KKN splnila svůj personální plán. „Možnosti vlastních úspor, které by mohly být využity na mzdy, jsou už minimální, v řádech stovek tisíc nebo maximálně jednotek milionů," uvedl März. Také Jan Bureš (ODS), krajský radní pro zdravotnictví, upozornil, že vlastní zdroje už KKN nemá. Na dotaz, dokdy oněch deset milionů vydrží, uvedl, že sám neví. „To je jako věštění z křišťálové koule. Pokud se situace nezmění, mělo by to vydržet. Ale jak víme, ta se mění každý den," dodal. Řešit mzdové požadavky sester navýšením kmenového jmění KKN považuje za nesystematické i krajská zastupitelka Věra Procházková (ANO), předsedkyně dozorčí rady KKN a zdravotnického výboru. „Je to ale signál, že chceme pomoci," podotkla. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) by další prostředky mohl kraj ještě rozdělit z přebytku hospodaření z loňska.

