Skiareály v Karlovarském kraji čeká o svátcích první nával lyžařů

Karlovarský kraj - Přestože Vánoce bílé nejspíše nebudou, pro řadu sjezdovek ve skiareálech v Karlovarském kraji to neplatí. Počasí umožnilo zasněžovat, a tak bílé budou alespoň ony. I když půjde pouze o sníh technický.

V provozu je také část skiareálu na Plešivci.Foto: Ilustrační foto Deník mel

Nepřetržitý provoz zahájil Skiareál Plešivec. V provozu a dobře upravená je tady zatím nejdelší sjezdovka Hana, měřící téměř dva kilometry, která vede do Pstruží. Odtud jezdí na vrchol také sedačková lanovka. V provozu bude i restaurace a půjčovna vybavení včetně servisu. V provozu bude i část dětského parku.

Pravidelný provoz zahájil rovněž skiareál Boží Dar Neklid. V provozu je každý den vlek Hranice (G), jehož sjezdovka je v perfektní kondici. Ode dneška se přidá i vlek za Prahou (B). „Lanová dráha na Neklidu a sjezdovka Moser budou od pátku také připraveny ke spuštění, očekáváme však na víkend velmi silný vítr. Je tak třeba počítat s variantou, že se Neklid rozjede až po uklidnění vichřice, tedy nejspíše v pondělí," uvedl mluvčí střediska Filip Majkus.

Skiareál Klínovec je otevřen denně od 9:00 do 16:00. V provozu jsou tady lanovky CineStar Express, SUZUKI, Dámská a vlek F. Upraveno je bezmála šest kilometrů sjezdových tratí. Od 26. prosince bude v provozu také lanová dráha Prima Express, rovněž dojde k otevření sjezdovek Jáchymovská a U Zabitýho. Od 25. prosince do 30. prosince probíhá každý den večerní lyžování na vleku F. Ode dneška jsou v provozu pravidelné linky skibusů Fichtelberg Boží Dar Klínovec, Loučná Háj Klínovec a Mariánská Klínovec, od 26. prosince pak linka Jáchymov Prima Express.

Lyžařské podmínky jsou díky množství technického sněhu výborné i ve Skiareálu Bublava. Na svazích leží 45 cm technického sněhu. V provozu je Malý a Střední Bleiberg, Fun a celé dětské hřiště. Dále tady pracují na zprovoznění kilometrové sjezdovky s lanovkou.

Dobré lyžování slibuje areál Skipot v Potůčkách, který má technickým sněhem upravenou celou 550 metrů dlouhou sjezdovku. V úterý, středu, pátek a v sobotu je od 18 do 21 hodin večerní lyžování.

V provozu bude o svátcích Skiareál Novako v Božím Daru, který je hlavně určen pro začátečníky, rodiny s dětmi a seniory. Zatím ale není v provozu snowtubing.

Skiareál Snowhill v Mariánských Lázních oznámil zahájení provozu na neděli 25. prosince v 09:00 (levý vlek na Slalomáku a lanovka minimálně pro turisty). Zda tady dosněží i sjezdovku Krakonošku, je zatím stále nejisté.

Dnes zahajuje provoz Skiareál Pod nádražím v Perninku. Lyžovat se bude od 9:00 do 17:00 a od 18:00 do 20:30. V sobotu od 9:00 do 13:00. Od neděle pak pravidelně každý den od 9:00 do 17:00. Novinkou jsou čipové karty. Druhou novinkou je dětský kolotoč, který nainstalovali do dětského areálu. Kolotoč je určen pro nejmenší lyžaře.