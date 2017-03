Školy budou pod dohledem

Karlovarský kraj – Pozastavený projekt na zabezpečení středních škol v kraji hejtmanství znovu spustilo.Bezpečí žáků totiž kraj považuje za prioritu. Oproti původnímu záměru se ale tento projekt liší.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Například každá škola nebude svůj kamerový systém a docházkový systém soutěžit sama, jak mělo v plánu bývalé vedení kraje. „Po našem příchodu na Karlovarský kraj jsme pozastavili projekt Bezpečná škola, respektive zabezpečení škol. Nezdál se nám systém, kterým to bylo vedeno. Bylo to nehospodárné a i z hlediska systému do budoucna vlastně nefunkční,“ řekl Petr Kubis (ANO), krajský náměstek pro sociální věci a bezpečnost.

„Rozhodli jsme se pro centrální nákup, kterým ušetříme nemalé finanční prostředky. Celkem to bude stát 19 milionů,“ vysvětlil Kubis.

Nové výběrové řízení kraj vyhlásí i na instalaci kamer. Celý projekt nově zahrnuje také osvětu a proškolení pedagogů. „Nejedná se jen o techniku. Učitele je třeba proškolit a systém odzkoušet,“ vysvětlil Jaroslav Bradáč, (SPO) krajský radní pro školství. Podle krajských politiků bude mít zakázka dvě části a nyní se pracuje na tom, aby byl systém dokonalý.

Celý systém by měl být podle hejtmanství plně kompatibilní s kamerami městské policie, a dozor nad žáky by tak byl mnohonásobně vyšší. Stejně tak zase docházkový systém využijí složky integrovaného záchranného systému. „Ve všech středních školách by tak například hasiči měli při evakuaci přehled o počtu žáků,“ vysvětlil radní Jaroslav Bradáč.

Úpravy projektu byly podle krajského náměstka Petra Kubise a radního Bradáče konzultovány s odborníky. Kraj tak vypíše centrální výběrové řízení na pořízení bezpečnostních kamer i na docházkové a kartové systémy. A to i pro školy, kde už nyní kamery instalovány jsou.

Kamerové systémy bude možné dálkově spravovat a údaje z docházkových systémů poputují do centrální krajské evidence. Nové zabezpečení už bylo nainstalováno například v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary nebo ve Střední škole logistické Dalovice. Na letošní rok bylo v rozpočtu kraje na zabezpečení škol 14 milionů korun, součástí projektu je také školení a příprava studentů a pedagogů na krizové situace.

Na projekt „Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem“ byla pro střední školy v rozpočtu pro rok 2016 plánována částka 14.850.000,- Kč. „Tuto částku se v roce 2016 nepodařilo vyčerpat a měla by být zavázána pro jednotlivé školy v rozpočtu roku 2017,“ uvedla Veronika Severová, krajská mluvčí.