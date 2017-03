Ostrov - Na dvou ostrovských základních školách byla do hodin tělesné výchovy od letošního března zařazena sebeobrana.

Školy zařadily do hodin tělocviku výuku sebeobrany. Se změnou přišly ZŠ Májová a ZŠ Masarykova. Foto:MěÚ OstrovFoto: Deník / Hnízdil Zdeněk

Projekt postavený jednotlivým věkovým kategoriím dětí na míru propaguje již třetím rokem Daniel Pekuniak, prezident Asociace okinawan karate a kobudo.



„Rozhodně neučíme děti se prát. Právě naopak, jde především o prevenci a o vysvětlení možností, které děti mají, pokud se dostanou do krizové situace. Proto projekt Bezpečná škola,“ řekl Pekuniak o sebeobraně na základních školách.



Její základy se učí druháci a šesťáci na ostrovské ZŠ Májová. „Celkem se jedná o 63 žáků. Všechny děti přijímají oživení hodin tělesné výchovy s velkým nadšením. Postoj a reakce rodičů se chystáme zjišťovat na třídních schůzkách v polovině dubna,“ uvedl ředitel ZŠ Májová Rudolf Radoň.

Tam mají žáci základy sebeobrany každý druhý čtvrtek v rámci tělesné výchovy.



Druhou školou, která se projektu zařazujícího sebeobranu do výuky účastní, je ZŠ Masarykova. „Tyto lekce absolvují žáci tří tříd. Jsou přijímány s nadšením jak ze strany dětí, učitelů, tak i rodičů. Ti by byli rádi, kdyby se v příštím školním roce mohla sebeobrana rozšířit na všechny třídy od třetího do osmého ročníku,“ řekl Helmut Harzer, ředitel ZŠ Masarykova.



Obě ostrovské základní školy uvolnily na tento projekt prozatím částky 30 000 korun. „V případě, že se projekt skutečně osvědčí, což je velmi pravděpodobné, byli bychom rádi, kdyby v příštím školním roce byly základy sebeobrany zařazeny do rozvrhů co největšího počtu tříd ostrovských základních škol. V takovém případě by s financováním školám pomohlo město,“ dodal místostarosta Ostrova Josef Železný.