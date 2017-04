Slyšte vroucí metalovou krev z Karlovarska! Horrible Creatures vydaly desku Pitfall

Karlovy Vary – Karlovarská metalová mlátička Horrible Creatures vydala před nedávnem své debutové album. Na zoubek jsme se mu podívali se zpěvákem Frankem Fišerem.

Mix thrash metal a deathu. To dostanete, když zmáčknete na svém přehrávači tlačítko „play“.Foto: Pavel Vigh

Jak byste čtenáře přiměli si poslechnout vaší desku Pitfall? Kolik skladeb na něm najdou? O čem jsou texty?

Jsme živá kapela a chtěli jsme album nahrát stejným způsobem, což se i povedlo. Není to vyumělkované, zkrátka jsme to my. Na albu je jedenáct skladeb, které mapují naší cestu od začátku až doposud. Je to vlastně naše biografie vzatá do audia. Co se textů týče, jedná se hlavně o naše osobní pohledy na okolní dění. Sem tam jsou do toho přimíchány i osobnější věci. Nesnažili jsme se o koncept nebo příběhovou linku, každopádně posluchačovo fantazie se mezi řádky může náležitě vyřádit. Všechny texty budou brzy k přečtení na různých serverech.



Jak dlouho album vznikalo, navštívili jste nějaké studio nebo to šlo formou ´udělej si sám? Máte vydavatele?

Album jako takové vznikalo vlastně docela dlouho. Jak už jsem odpověděl v předešlé otázce, Pitfall mapuje naše působení od začátku, až doposud, takže materiál je posbíraný za asi 5 až 6 let, možná i déle. Proces nahrávání však trval zhruba týden, potom samozřejmě následné úpravy, mastering a tak dále. O to se postaral Jarda Brouzda z Gallery Sound, kterému tímto děkujeme. Vydavatele ale nemáme, takže se o distribuci a o cestu alba musíme postarat sami.



Kdo v Horrible Creatures skládá hudbu? Máte ´šéfa´ nebo je to dílem kolektivu?

Je to hlavně dílem kolektivu, každý přispívá něčím. Tím, že máme každý trochu odlišný styl a máme rádi jiné hudební odnože, nám ke konci dává zajímavou směsici.



S jakými ohlasy se zatím album setkalo? Překvapily vás? Zklamaly?

Album je vydáno na pospas teprve chvilku, ale i za tu krátkou chvíli jsme stihli posbírat velice kladné recenze jak od fanoušků, tak od různých web-zinů Jsme za ně velice vděční, vážíme si jich a budeme rádi za každé další ohlasy!



Ještě před albem vyšel váš první oficiální videoklip. Proč právě skladba Manic Spree? O čem klip pojednává? Plánujete další?

Měli jsme na výběr z jedenácti možností. Proč jsme se rozhodli právě pro Manic Spree? Je to skladba, která nás z celého alba asi nejlépe definuje. Je to ve zkratce to, čím jsme. V pozadí pojednává Manic Spree o postupné přeměně člověka do něčeho, čím vlastně nechce ani být a to jen díky okolním vlivům, hlavně mass-medií, politikům, sociálním sítím a tak podobně. Další klip bychom si samozřejmě přáli a plánujeme ho, ale prozatím je to hudba budoucnosti.



Jaké máte teď plány do budoucna? Koncerty, festivaly, merch, další album?

Všechno co jsi zmínil! :-) Letos nás čekají větší festivaly jako FajtFest, MetalGate Czech Death Fest, Rock of Sadská a další a několik velice zajímavých koncertů Do merchendise se samozřejmě také co nejdřív pustíme. V první řadě nás ale čeká propagace alba, zavalit tím internet a implantace alba Pitfall do hlav našich stálých, ale i nových fanoušků.



Kde všude teď mohou fandové album sehnat?

Pitfall si mohou objednat skrze náš email horriblecreatures01@gmail.com nebo jednoduše poslat zprávu na náš Facebook a nebo si ho zakoupit na některém z koncertů, kde budeme vystupovat. Do budoucna bude samozřejmě poskytnuta i digitální forma k prodeji na všech známých serverech.