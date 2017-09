Současným i budoucím pacientkám se snažíme nabídnout něco navíc

Ostrov - Po ukončení studia na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni MUDr. Markéta Draská vystudovala v letech 2000 až 2006 Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Po studiích se přestěhovala do Ostrova, kde začala svoji kariéru původně na dětském oddělení Nemocnice Ostrov. Z důvodu mateřské dovolené trvala jen krátce.

MUDr. Markéta DraskáFoto: Deník / Hnízdil Zdeněk

Po návratu z mateřské dovolené pracuje od roku 2011 na gynekologickém a porodnickém oddělení Nemocnice Ostrov. V prosinci 2016 složila atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví. Nyní pracuje i jako gynekoložka pro NEMOS Ambulanci. A věnuje se také osvětové a preventivní činnosti.



Popište své aktivity. Jak vás napadlo objíždět kraj a věnovat se této oblasti?

Po složení atestační zkoušky jsem začala pracovat kromě ostrovské nemocnice i v gynekologické ordinaci NEMOS na poliklinice v Železniční ulici v Karlových Varech. Po otevření naší ambulance se všichni snažíme přicházet s nápady, jak naši péči vylepšit, nabídnout něco navíc současným i potenciálním pacientkám, upozornit na sebe širší veřejnost a já si vzpomněla, že jsem kdysi v 15 letech na gymnáziu absolvovala přednášku a besedu o antikoncepci, vedenou soukromou gynekoložkou. Tenkrát to byl pro nás velký přínos, bylo to celé neformální, bez přítomnosti učitelů, paní doktorka byla sympatická a mladá a my se vůbec nebály na cokoliv zeptat. Myslím, že nízká informovanost je mezi náctiletými i dnes v době informačních technologií a že tohle je ta správná cesta, jak to zlepšit.



O čem například se studentkami mluvíte?

Napřed hovoříme ve zkratce o oplození jako takovém a o vývoji plodu. Hlavní těžiště přednášky ale spočívá v představení všech u nás dostupných forem antikoncepce. Probereme, podle čeho zvolit tu správnou, pro koho je ta která antikoncepční metoda vhodná, její spolehlivost, přínos i nežádoucí účinky a případné komplikace. Vždy se snažím vzpomenout si na to, co v jejich věku zajímalo mne, a podle toho tu přednášku vést, předat jim praktické vědomosti, co se v příbalových letácích nepíšou. V dnešní době si sice člověk najde na internetu cokoliv, ale takhle se ten základ, co by měla podle mého znát každá žena, dostane i k těm, co se samy příliš nezajímají.



Šíříte osvětu pouze o antikoncepci, nebo i o těhotenství, pohlavních nemocech a podobně?

V rámci své přednášky mluvím i o tom, co dívky čeká na první gynekologické prohlídce. Popisuji krok po kroku, jak probíhá vyšetření, co gynekolog dělá a proč, jaké při tom používá nástroje. Vše doplněno obrazovou dokumentací. Zdůrazňuji nutnost preventivních vyšetření včetně samovyšetřování prsou. Párkrát jsem mluvila i o interrupcích jaké existujou, za jakých podmínek se dají provést, o jejich rizicích. V souvislosti s tím jsou dívky vždy poučeny, že v případě nejistoty mají okamžitě vyhledat lékaře a neodkládat nic na později.



Jak studentky přednášky přijímají? Překvapila vás někde ohromná neinformovanost, nebo naopak na tom nejsou tak zle?

Ze začátku jsou často takové odtažité a někdy si i některé neukázněně povídají, ale pak zjistí, že je to vlastně zajímavé a že by se jim ty informace mohly hodit. Přesně vidím na jejich chování, kdy je to začne bavit. Pokaždé je to skoro ve stejný okamžik, kdy začnu říkat věci, které se zřejmě v biologii neučily. V některých školách jsem měla přednášku i zvlášť pro chlapce, což se nakonec také ukázalo přínosné. Ti nevěděli o antikoncepci prakticky nic a musím uznat, že opravdu poslouchali se zájmem a měli i dotazy.