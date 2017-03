Starou vodárnu nabízí město investorům

Karlovy Vary - Budete mít zájem? S touto otázkou se Karlovy Vary obrátí na investory, kterým nabídnou starou vodárnu buď k prodeji, nebo k dlouhodobému pronájmu.

OBJEKTY BÝVALÉ VODÁRNY v Tuhnicích využívají nyní hlavně bezdomovci.Foto: Ilustrační foto Deník

„To neznamená, že se chceme těchto pozemků definitivně zbavit, ale chceme zjistit, zda investoři zareagují a jak by chtěli tento areál využít," vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Stavba bývalého areálu „Vodáren" včetně pozemků v Tuhnicích, která leží poblíž KV Areny a v těsné blízkosti odpočinkového areálu Meandr Ohře, má rozlohu přibližně 2,1 hektaru. Podle vedení města se jedná o velmi lukrativní, velké parcely včetně staveb.

„Dle územního plánu je menší část pozemků vedena jako smíšené území městské a větší část jako území drobné výroby a služeb. Pozemky jsou volně přístupné," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. To znamená, že například rezidenční bydlení zde nepřichází v úvahu. „Představa města byla původně taková, že by se stará vodárna propojila právě s KV Arenou a dalším sportovním zázemím, míčovou halou a atletickým stadionem AC Start, který nyní patří městu, pro zázemí pro sportovce, například pro sportovní kempy," vysvětlil náměstek Čestmír Bruštík (nez.). Nyní chce ale město zjistit, zda by o tyto pozemky a objekt měli investoři zájem. Podle primátora Kulhánka chce město tuto zónu stále propojit. „Proto bychom chtěli zjistit, zda existují projekty, které se našim představám blíží," dodal primátor. To znamená víceúčelové využití pro sport, rekreaci, služby nebo volnočasové aktivity. Jde tedy o sondu, zda na trhu existují projekty, které by představám města na využití areálu vyhovovaly.

Bývalá vodárna sice není ekologicky zatížená, ale využití území částečně omezují podzemní betonové nádrže bývalé vodárenské technologie. Částka, za niž by město chtělo vodárnu a pozemky prodat, zatím není určena, stejně jako cena za dlouhodobý pronájem. Nyní opuštěný objekt využívají převážně bezdomovci, kteří zde našli útočiště, což město nese velmi nelibě. Téměř všechny pozemky i stavba patří městu, ale truhlárna v zadním traktu je v soukromých rukou. Podle primátora i náměstků se převod těchto nemovitostí zatím nepodařil, protože majitel prodej odmítá.