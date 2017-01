Stavbu, která má podle studie stát 700 milionů, opozice znovu odmítla

Karlovy Vary - Na jednom se karlovarští politici i odborná veřejnost, dopravní inženýři i architekti v Karlových Varech shodnou. Nový integrovaný dopravní terminál (IDT) Karlovy Vary nezbytně potřebují. To, co je rozděluje, je záměr jeho umístění před tržnicí, tedy přímo v centru obchodní zóny města, a navíc v těsné blízkosti chráněných léčivých pramenů.

Studie odbavovací haly nového terminálu.Foto: Repro MMKV

Hydrogeologové varují, že stavba by mohla v tom nejhorším případě vývěr vody nenávratně poškodit. Protestují i lidé, kteří v této lokalitě bydlí, a karlovarský magistrát zavalují peticemi proti IDT. Argumentují tím, že stavba terminálu znehodnotí ceny jejich nemovitostí, zahustí dopravu, znečistí ovzduší a ucpe dosud volný prostor v centru města. Proti záměru postavit terminál protestuje také opozice v zastupitelstvu (Karlovaráci, O co jim jde?! i ALTERNATIVA). Naopak koalice (KOA, ČSSD a nezávislí) s umístěním IDT souhlasí. My jsme se proto primátora Karlových Varů Petra Kulhánka (KOA) zeptali:

Jste přesvědčeni, že studie řeší IDT tak, aby se doprava v centru města zklidnila a zefektivnila?

Jsme už několik let přesvědčeni, že není možné neřešit veřejnou dopravu v Karlových Varech. Narazili jsme na to, už když České dráhy prodaly areál železničního zázemí dolního nádraží, když se začalo mluvit o jeho přestavbě na novou část města, když jsme uspořádali soutěž na urbanistické řešení širšího centra města a narazili na jeho dopravní souvislosti. Prověřovali jsme možnosti a zjistili, že nejsnesitelnější a zároveň nejpřínosnější možnost, která učiní hromadnou dopravu použitelnou a umožní větší propojení městské a meziměstské autobusové i drážní dopravy, je varianta využití prostoru mezi Varšavskou a Horovou ulicí. To jsou výsledky několikaletých debat, studií, diskusí v odborných kruzích i se zásadními partnery dopravci, institucemi a úřady. Lepší objektivní variantu v současnosti nikdo nezná ani nenavrhl. Zatím všechny připomínky vycházejí z nepříliš životaschopných představ, že je možné vytvořit dopravní terminál za řekou, nebo přesunout centrální zastávku MHD z dnešní Tržnice na dolní nádraží. Nejenže to porušuje stávající dopravní vztahy ve městě, ale také to znamená rezignaci na účel veřejné dopravy dát lidem možnost dostat se do centra města bez nutnosti brát s sebou vlastní automobil a najít pro něj v centru nejen průjezd, ale i parkování.

Věříme, že smysl má taková veřejná doprava, která zpřístupní centrum co nejvíce lidem, s co nejmenší potřebou přestupů, přechodů v řádech stovek metrů, kdy mohou z jednoho druhu dopravy přejít k druhému anebo do centra co nejkratší cestou. Jinak pro ně veřejná doprava nebude zajímavá, bude jen složitým hledáním v grafikonech, kterému budou holdovat jen skalní příznivci, případně lidé, kterým nic jiného nezbývá. Nebude ale plnohodnotnou alternativou pro auto, a proto aut v centru neubude. Tím ztrácí myšlenka veřejné dopravy smysl.

Vnímám, že se někteří lidé vyjadřují k záměru odmítavě, ale rozhodně bych si nedovolil paušalizovat, že je to celá veřejnost nebo celá odborná veřejnost. Při veřejném projednání sice zazněly některé velice kritické hlasy, ale velká část zúčastněných naopak zvedla ruku na dotaz, zda s řešením terminálu souhlasí.

Jsem si jistý, že navrhované umístění terminálu je to nejvhodnější možné, to, jak budou vypadat křižovatky, jak bude řešena požární bezpečnost terminálu, jaké náklady si vyžádají jednotlivé stavby ve studii zmíněné, to je věcí zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a není možné, a ani to nebylo účelem, zpracovat zastavovací studii v takovém detailu.

Vedení města jmenovalo komisi, která má dát IDT do souladu s plánovaným územním plánem města. Má to tedy veřejnost vnímat tak, že od této studie už Karlovy Vary neustoupí?

Ta studie říká, a nejen na základě nějakých akademických představ, ale po několikaleté práci, že smysl dává umístit dopravní terminál v centru, na hranu rozšířené pěší zóny. Je samozřejmě možné zpracovávat další studie a diskutovat o dalších a dalších možnostech, ale ty hlavní výsledky dosavadního projednávání a studií nejde prostě nějak přelstít nějakým zázračným řešením. Na rozdíl od všech dosavadních skutečných opatření a staveb a na rozdíl od většiny kdy představených vizí, tahle je nejskromnější, nejméně náročná, nejméně zasahující do přirozeného chodu města, naopak posiluje jeho rozvoj a stabilizuje funkční centrum. Město samozřejmě může v budoucnosti odstoupit od čehokoliv, ale netuším, kam by ustoupit mohlo, aniž by v podstatě nezachovalo současný „roztržený" stav několika dimenzováním nevyhovujících terminálů, nebo nenastavilo stav ještě horší.

Proč dosud město nemá k IDT vyjádření Českého inspektorátu lázní? Vždyť léčivé prameny, o něž odborníci opírají svou oponenturu vůči IDT, protože mohou být narušeny, jsou tím nejcennějším, co lázeňské město má.

Rozhodně nepatříme k těm, kdo by zpochybňovali význam karlovarských léčivých zdrojů a jejich ochrany. Domníváme se, že je to řešení nejsubtilnější, a právě proto má smysl. Na druhou stranu jsme si vědomi, že rozpracování studie do dalších stupňů projektové dokumentace, včetně související změny územního plánu města, s sebou nese nutnost projednat navrhovaný záměr se všemi dotčenými orgány, kterých jsou desítky a mezi kterými zaujímá Český inspektorát lázní jedno ze zásadních míst. Jsme proto připraveni na připomínky, které tyto orgány k záměru vznesou, a budeme se s nimi nutně muset vypořádat. To je naše zákonná povinnost a bez jejího splnění není možné někam pokračovat. Na druhou stranu, ty připomínky musejí být konkrétní a věcné. Pak je naší povinností je vyřešit.

Jaký bude další postup? Plánujete znovu setkání s veřejností? Petice stíhá petici a lidé o ničem jiném nemluví. Nespokojení jsou i developeři, kteří tvrdí, že ceny nemovitostí v této zóně klesnou…

Překvapuje mě, že by nějaký developer mohl prohlásit, že zajištěním přístupu veřejnou dopravou poklesnou někde ceny nemovitostí, a zatím jsem nic takového neslyšel. Další postup města bude a musí být projednání se všemi dotčenými ve všech stupních dalšího rozpracování záměru. Tím prvním a nepominutelným krokem je změna územního plánu, v případě, že bude možná, pak projednání ve všech následných řízeních. Určitě nás čeká diskusí a připomínek celá řada a určitě to zahrnuje i další veřejná projednávání. Setkání s veřejností na začátku října bylo reakcí na to, že se několikaletá předchozí práce na koncepci širšího centra a veřejné dopravy dostala do nějaké uchopitelné a ověřitelné fáze, bylo to představení studie, kterou město nechalo zpracovat jako výslednici dosavadních poznatků a potřeb. To, že byla představena studie, neznamená, že město má stavební povolení na konkrétní stavbu. K tomu povede ještě obvyklá, zákonem předvídaná cesta a náš záměr bude posuzován z mnoha odborných pohledů a podroben veřejné diskusi. Na druhou stranu ale nevidím důvod, proč bychom neměli takový záměr prosazovat, když vidíme, kolik práce stál a jakým může být přínosem pro budoucnost města. Myslím, že město se takovými otázkami zabývat musí, naopak, pokud by je neřešilo, řekl bych, že město nefunguje dobře.