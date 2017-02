Stávková pohotovost na ZŠ Komenského trvá už půl roku

Karlovy Vary - Už téměř rok zaměstnává karlovarské zastupitele situace na základní škole J. A. Komenského. Stávková pohotovost zde trvá stále a zastupitelé se o problémech na této škole přou od 6. května loňského roku prakticky na svém každém zasedání.

NA NESPOKOJENOST s děním v karlovarské škole Komenského upozorňovali někteří učitelé už v loňském roce.Foto: Ilustrační foto Deník

Pedagogické kolegium se totiž déle než rok domáhá toho, aby vedení města jako zřizovatel tohoto školského zařízení zjednalo ve škole pořádek a odvolalo zde ředitelku Moniku Preňkovou. Část učitelů je totiž přesvědčena, že selhává manažersky i profesně. To připustilo i samotné vedení města. Při posledním jednání zastupitelstva se při kontrole usnesení proto znovu do koalice pustil zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA). „Rodiče žáků školy se marně domáhají, abyste jim zajistili od vedení školy řádně vyúčtování pobytu školy v přírodě, ale ani za půldruhého roku se tak nestalo. Pedagogické kolegium muselo dokládat řadu pochybení, přesto se stále marně dožaduje změny vedení školy," znovu upozornil na tristní situaci ve škole Kotek. Jeho návrh na usnesení, aby vedení města vyřešilo neutěšenou situaci ve škole, mu dokonce odsouhlasilo již květnové zastupitelstvo. Nic se ale neděje a Kotek na něm důsledně trvá. Také zastupitel Jaroslav Fujdiar (O co jim jde) kritizoval kontrolní zprávu magistrátu. „Ta sice poukázala na pochybení ředitelky, ale bez jakýchkoliv čísel," uvedl.

Otec jedné z žákyň, pan Pokorný, už v předchozích jednáních zastupitelstva důrazně žádal o předložení vyúčtování školy v přírodě: „Je více než rok po škole v přírodě a my po vás jako zřizovateli chceme řádné vyúčtování našich peněz, ale vy stále nic. Tohle by si nikdo v žádné jiné práci nemohl dovolit. Ujišťuji Vás, že nedáme pokoj, dokud to nezajistíte," sdělil zastupitelům.

Primátor Petr Kulhánek (KOA) znovu zopakoval, že nezná způsob, jakým by ředitelku mohli odvolat. Předsedkyně kontrolního výboru Hana Zemanová doplnila, že členové výboru se domnívají, že jim tato problematika k řešení nepřísluší, a tak se stejně jako vedení města odvolává na vyčkávání na výsledek šetření policie.

„Práva a kompetence zřizovatele mají primátor Kulhánek a náměstek Klsák," uvedl Jiří Kotek. Ti však podle něj dělají jen nestandardní kličky a vedou prázdná, nic neřešící jednání. „Už půl roku je pedagogické kolegium ve stávkové pohotovosti, při jednání červnového zastupitelstva dokonce demonstrativně stávkovali. Magistrát sice uměl nezákonným postupem posvětit falešné důvody odvolání tehdejší zástupkyně ředitelky Klečkové, ale už neumí odvolat samotnou ředitelku. Přestože na ni sám primátor Kulhánek podal trestní oznámení," žasne zastupitel.

Pedagogičtí pracovníci sami pokládají situaci za neudržitelnou a psychicky vyčerpávající. Ladislava Mihálová z odborů školy k tomu uvádí: „Situace na škole se neuklidnila, spíše naopak. Vládne zde chaos, nový zástupce Petr Fiebiger snad ani nezná náplň své práce. S ředitelkou a druhou zástupkyní tak vytvořili silnou trojku proti nám pedagogům, kteří se snažíme kritickou situaci školy řešit. V současné době si na školu povolali mediátora. Toho při zkušenosti ze tří zcela marných sezení většina pedagogů odmítá. K ´ozdravení vztahů´ to rozhodně nesměřuje, protože problémy školy jsou neřešené. Nálada ve sboru houstne do psychicky neúnosných rozměrů. Vedení školy se oklepalo, když vidí, jak primátor i náměstek veřejně vyhlašují, že ředitelku nelze odvolat. Projevuje se to u ředitelky a jejích zástupců na další aroganci a povýšenosti v jednání s pedagogy."

Někteří pedagogové jsou už naprosto znechuceni. „Ve škole je neskutečně husto," uvedla učitelka Ilona Volopichová. A zdůraznila, že „dnes už to je o strachu, deziluzi a velkém zklamání nad tím, že krizi na škole nejsou schopni řešit ani dva nejvyšší funkcionáři ve městě, primátor s náměstkem, ani radní. „Těm ani nevadí jejich vlastní selhání při odvolávání předcházející zástupkyně ředitelky. Kdo jiný by to měl řešit než právě oni? Jsme ve stávkové pohotovosti, prosíme, žádáme, poukázali jsme na mnohá pochybení a neschopnost ředitelky, brečíme, stresujeme se, ale nic se neděje. Naopak je to horší a horší. Je to lidsky strašná situace," vysvětluje učitelka.

Primátor Kulhánek přiznává, že do ideálního stavu má škola daleko a nespokojenost zde trvá, ale učí se stále a škola funguje. „Ředitelka plní to, co jí rada zadala. Tedy každý měsíc nám podává zprávy. Situaci stále řeší i mediátor, který s oběma znesvářenými stranami komunikuje," vysvětlil primátor.