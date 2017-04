Strážníci nalezli v lese barely s neznámou látkou, asi se jich zbavili vařiči drog

Královské Poříčí – Plastové barely s neznámou zapáchající látkou nalezli městští strážníci v lese u Královského Poříčí na Sokolovsku. Na místo byli ihned přivoláni hasiči, kteří zajistili celkem pět barelů a oblast celou zabezpečili.

Rychlým testem pak zjistili, že se jedná o zásaditý roztok, který se používá při výrobě drog.

„Protože nedaleko místa nálezu je vodárna, rozhodli se hasiči pro rozbor látky a její přesné určení. Odebrané vzorky tak převezli do chemické laboratoře v Třemošné. Samotné sudy pak po dohodě s pracovníky sběrného dvora v Sokolova odvezli na uskladnění minimálně do doby, než se přesně určí druh látky. Podle prvního rozboru z Třemošné by se mělo jednat o látku silně alkalickou s obsahem hydroxidu a toluenu. S největší pravděpodobností se tak jedná o zbylé materiály po výrobě drog,“ potvrdil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

„Nic z obsahů plastových nádob neuniklo. V souvislosti s ochranou životního prostředí tak nebylo nutné přijímat žádná opatření,“ doplnil.