Strážníci zpřísnili kontroly taxikářů

Karlovy Vary - Městská policie Karlovy Vary od nového roku zpřísnila kontroly taxislužeb. Mají být zaměřené hlavně na povinnosti provozovatelů a řidičů taxislužeb.

MĚSTSKÁ POLICIE zpřísnila kontroly taxislužeb. Pro tyto účely má pětičlenný tým.Foto: Foto:Archiv MP K. Vary

„Kontroly jsou cílené na dokumentaci, kterou jsou taxikáři povinni mít u sebe. A zda mají všechny doklady v pořádku. Strážníci se během kontrol zaměří také na dodržování obecně závažné vyhlášky, která definuje i to, jak se mají taxikáři chovat na stanovištích," uvedl zástupce velitele městské policie Jan Trojáček.

Od roku 2017 by měly být kontroly častější, než tomu bylo v minulosti. „Kontroly budou namátkové. Samozřejmě bereme v potaz i podněty občanů. Pevný počet kontrol na rok není stanoven. Budou se ale určitě odvíjet od podnětů veřejnosti," řekl Trojáček.

Účelem tohoto kroku je hlavně zkvalitnění služeb pro občany i návštěvníky krajského města. Aby taxikáři dodržovali předpisy a nepoškozovali dobré jméno města. Městská policie má pro tyto kontroly vybranou skupinu strážníků pořádkové služby, která byla pro tento účel připravena.

„Skupina má celkem pět členů, kteří prošli speciálním proškolením na tento druh kontrol. Bylo naším cílem se specializovat na tuto problematiku. V Praze mají dokonce svůj vlastní taxi tým. Část tohoto týmu má příští týden přijet do Karlových Varů a vyměnit si na tomto setkání své zkušenosti," objasnil Trojáček. Do budoucna by strážníci chtěli pokračovat ve svých taxi kontrolách ve spolupráci s Policií České republiky, Českou obchodní inspekcí nebo odborem dopravy Magistrátu města Karlovy Vary.

Už během první kontroly, která proběhla koncem ledna, udělili strážníci čtyři blokové pokuty, postoupili dva přestupky a dva jiné správní delikty k dalšímu řešení. Více taxikářů ale vyšlo z kontroly s čistým štítem.

„Ať si policie klidně taxikáře kontroluje. Mně osobně to nevadí. Aspoň zmizí ti exoti, co nemají věci v pořádku. Třeba ten taxík vedle. Už na dálku je vidět, že nemá nikde vylepený ceník. Já sám jsem ještě kontrolovaný nebyl, ale jsem na ní připravený," řekl taxikář Daniel Patz.