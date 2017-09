Střední školy z kraje se představují na výstavě

Karlovarský kraj – Sérii výstav středních škol, jejíž pátý ročník začíná právě dnes, připravil Karlovarský kraj jako jejich zřizovatel.

V Karlovarském kraji se můžete stát i mistrem houslařem. Tento obor nabízí ISŠ ChebFoto: Zdeněk Hnízdil

Vybrat si tu správnou střední školu není rozhodně jednoduché. Smyslem tohoto projektu je pomoci žákům základních škol udělat si jasnou představu o nabídkách vzdělávacích institucí v regionu. Výstavy středních škol se postupně uskuteční ve všech větších městech Karlovarského kraje a chybět na nich samozřejmě nebudou ani významní zaměstnavatelé z regionu.

Výstavy se konají ve spolupráci se středními školami a první z nich proběhne již dnes, 27. září, v prostorách Integrované střední školy Cheb od 9 do 16 hodin. Další pak bude následovat 5. října na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov od 9 do 17 hodin a poslední se uskuteční 12. října v budově Střední průmyslové školy Ostrov od 8:30 do 17 hodin. Na organizaci výstav poskytl Karlovarský kraj příspěvek ve výši 40 tisíc korun.

„Výstavy nabízejí jedinečnou příležitost získat na jednom místě potřebné informace ohledně nabízených oborů i budoucího uplatnění. Zváni jsou nejenom žáci, kteří budou končit povinnou školní docházku, ale samozřejmě i jejich rodiče,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Vystavující školy mají kromě jiného připravenou i ochutnávku toho, s čím se u nich mohou žáci při výuce setkat. K vidění budou 3D tiskárny, roboti, chemické pokusy nebo například kosmetika a měření tlaku. Pořadatelé očekávají obdobnou účast středních škol jako v loňském roce, kdy se jich na výstavách prezentovalo celkem 24.