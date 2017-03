Tak to tady ještě nebylo! Primátor chtěl po zastupiteli veřejnou omluvu. Neuspěl

Karlovy Vary - Byl to návrh usnesení, které karlovarské zastupitelstvo ještě neřešilo. Primátor Kulhánek (KOA) žádal zastupitele Jiřího Kotka (ALTERNATIVA) o veřejnou písemnou omluvu. A to kvůli tomu, že urazil členy komise pro územní plán, která je podle Kotka za svou nečinnost nadstandardně placena.

Zastupitel Jiří Kotek se měl veřejně omluvit.Foto: Foto Deník

Její členové, z nichž někteří jsou podle Kotka spřaženi s developery a vycházejí jim vstříc a jiní toto místo obdrželi jako trafiku, berou 20 tisíc korun měsíčně, ačkoliv územní plán stále není dokončen a blokuje tak rozvoj města. „Tato skupina vůbec nikomu nepředkládá, kolik hodin odpracovala, odměňována je paušálně, chybí jim autorizace v daném oboru, nikdo ji nekontroluje a jejích 85 procent činností nejsou ověřitelné," uvedl Kotek. Na adresu Kulhánka podotkl, že po odchodu Karlovaráků z městské koalice by bez „ANO pohrobků" a ČSSD už primátorem nebyl a primátorovu argumentaci, proč se má omluvit, příkře odmítl: „Lžete jako rotačka Rudého práva," vyčetl Kotek primátoru Kulhánkovi.

Nový územní plán město zadalo 6. září 2011 a podle Kotka komise, která vznikla v listopadu 2015 pro jeho tvorbu nic nezrychlila, naopak jeho dokončení zpozdila. Kotkovu kritiku podpořil i Otmar Homolka (O co jim jde), který uvedl, že zastupitelé jsou zcela bez informací, protože v ostatních výborech a komisích se územní plán už neprobírá.

„Čím déle bude tato skupina, jejíž zaujatost je jasná, fungovat, tím déle budou její členové odměňováni," prohlásil Homolka. Podle opozice tak tato skupina ovládá všechny záležitosti rozvoje města.

„Korupční struktury metastázují a já odmítám vaši klec pro vyvržené. A že jsem použil výraz korupční? Žalovat mě můžete, ale upozorňuji, že podle soudního rozhodnutí, které mám k dipozici, není tento výraz žalovatelný. Budu vám oponovat, tedy, jak vy říkáte, urážet," nedal se Kotek. Jeho slova ale vytočila zastupitele Petra Bursíka (ODS), který je zároveň předsedou komise pro územní plán.

„Vaše slova uráží mě i mou rodinu. Z vaší strany jde o excelentní manipulace s informacemi. Dotýká se to i členů komise, kteří nejsou stranicky organizováni," odmítl kritiku Bursík a Kotka varoval, že se pohybuje na tenkém ledě.

„Ohlídejte si, co říkáte. Může to mít dohru," zdůraznil Bursík. Jenomže to už se ozval i zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci), podle něhož je Kulhánkův návrh na usnesení nehlasovatelný a hloupý.

Usnesení o omluvě pak zastupitelstvo většinou hlasů nepřijalo, stejně jako odmítlo i Kotkův návrh, aby komise pro územní plán byla zrušena.