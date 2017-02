Thermal čeká ženská ruka

Karlovy Vary - Karlovarský hotel Thermal, který je srdcem mezinárodního filmového festivalu, povede poprvé v jeho historii žena. Novou ředitelku podle Ivana Chadimy, předsedy představenstva společnosti Thermal-F, už představenstvo jmenovalo.

Karlovarský hotel Thermal.Foto: Ilustrační foto Deník

Chadima ale její jméno zveřejnit zatím nechce. „Ještě je čas. Výběrové řízení jsme odmítli i kvůli našim nemilým zkušenostem z minulého roku," doplnil Chadima. Narážel tak na fakt, že v krátké době se na postu ředitele tohoto hotelu vystřídali tři lidé. Podle některých zdrojů by se mohlo jednat o Kláru Dytrychovou, která v minulosti působila například jako ředitelka prežského hotelu Yasmin.

Generální ředitel Rudolf Mašata z postu šéfa Thermalu odchází, a to ke konci března. „Požádal o uvolnění z osobních důvodů," dodal Chadima.

Vloni na konci filmového festivalu prezident MFF Jiří Bartoška a ministr financí Andrej Babiš uvedli, že oprava začne do roka a do dne. Zda se podaří tento termín dodržet, je ale zatím ve hvězdách. Vedení hotelu rekonstrukci připravuje, ale zatím studuje alternativy oprav. Investice do opravy Thermalu má dosáhnout osmi set milionů korun a v plánu je ji rozdělit do tří etap. Hotel by měl nejprve dostat nový plášť, pak by měly přijít na řadu veškeré energie a ve třetí fázi čeká rekonstrukce šest pater. První etapa by měla trvat minimálně rok, a to za plného provozu. Jenomže ani toto už nyní platit nemusí.

Jedna z alternativ totiž počítá s tím, že by se Thermal kvůli opravám úplně uzavřel. V tomto případě by zaměstnanci hotelu byli propuštěni. Opravu hotelu by ale mohlo zkomplikovat i Ministerstvo kultury. „Pokud by Thermal byl prohlášen kulturní památkou, pak by to naše plány hodně ovlivnilo," připustil Ivan Chadima. Není tedy zdaleka jisté, že časový interval rekonstrukce hotelu bude dodržen.

„Otevřené jsou všechny alternativy. Víme ale, že projekt bude náročnější, což prokázaly už dokončené průzkumy. V hotelu je více problémů, než jsme předpokládali, a to včetně statiky budovy. Na odhadech, kolik vše bude stát, stále pracujeme," podotkl Chadima. Jisté je tedy zatím jen to, že opravy by měly zkomplikovat letošní filmový festival. Bazén ale přijde na řadu až v poslední fázi. „Zatím hledáme využití tohoto prostoru," uvedl Chadima.

Kvůli rekonstrukci došlo k navýšení základního kapitálu hotelu o 300 milionů, další miliony dodá stát a zbytek podle Chadimy vyřeší půjčka. Navíc byl Thermal rozhodnutím vlády vyjmut z privatizačního režimu.

