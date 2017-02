Tolik kritiky na úklid sněhu, to už tady dlouho nebylo. Ale ani taková zima

Karlovy Vary - Skoro ani jeden den bez stížností. Kritika se na magistrát snáší prakticky nonstop a téměř vždy se nyní týká zimní údržby.

Sníh musí pryč. Na úklid je nasazena technika a také lidské ruce přijdou vhod.Foto: Ilustrační foto: Deěník

Lidem vadí neodklizený sníh z chodníků a parkovišť, hromady sněhu zužují silnice, a řidičům tak tečou nervy a centrum lázní se změnilo v kluziště s ledovými plotnami, které bez zranění přejde jen skutečně otrlý horal. Město se ale brání. „Děláme, co můžeme, a snažíme se, aby komunikace byly co nejdříve uklizeny. Situaci navíc dennodenně monitorujeme a firmy, které mají zimní údržbu na starosti, kontrolujeme. Ale nikdy se nezavděčíme všem, to snad ani nelze," uvedl náměstek Čestmír Bruštík (nez.).

Podpořil jej i primátor Petr Kulhánek (KOA), který upozornil na to, že rychlé a důkladnější odstranění sněhu vyžaduje více pracovníků, které město postrádá.

„Jak byste to řešili vy, když ráno má na úklid chodníků nastoupit v rámci veřejné služby čtyřicet cestářů, ovšem ráno jich do práce nastoupí jenom šest," uvedl primátor Kulhánek.

Úklid centra lázní má na starosti Správa lázeňských parků a kromě ledabylé docházky těchto pracovníků musí řešit ještě další problém. Používání chemických prostředků na úklid kolonád a lázeňské zóny je totiž přísně zakázáno. A to kvůli ochraně přírodních léčivých zdrojů. Odstranění sněhu se zde tak provádí ručně. Což je podle primátora komplikace, která úklid centra města velmi ztěžuje. Parkoviště a komunikace v karlovarských čtvrtích se uklízejí podle něj také obtížně. Strojům blokují práci zaparkovaná auta, takže technika je zde prakticky bez šance.

„Lidí je málo. Nejsou jen na úklid sněhu, některé si nechává magistrát. Ti, které nám z úřadu práce posílají, dělat nechtějí. A ty, co jsou trošku slušní a chtějí pracovat, si nechalo třeba Witte. Pošlou nám deset lidí a z toho jen jeden chce dělat. Ostatní vám na rovinu řeknou, že pracovat nebudou. Teď mám šest sedm lidí, co jsou opravdu dobří. Sníh odklízíme i s našimi zaměstnanci. Nejsme stoprocentně závislí na pomocnících z veřejně prospěšných prací. Využíváme jejich pomoc, aby bylo lépe a rychleji uklizeno. Když je kalamita, tak je nejdůležitější, aby bylo rychle uklizeno," sdělil Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků Karlovy Vary.