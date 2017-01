Trest rady řediteli: výtka a nižší plat

Karlovy Vary - Velmi nepříjemné situaci nyní čelí Milan Trnka, ředitel příspěvkové organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZaK). Nejenže od rady města obdržel výtku za porušování povinností vztahujících se k vykonávané práci, ale navíc mu bylo sníženo osobní ohodnocení o polovinu. A to až do odvolání.

Alžbětiny lázně v Karlových Varech.Foto: Ilustrační foto Deník

Postih byl řediteli Trnkovi podle vedení města udělen na návrh náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) za dluh ve výši 2 643 300 korun, který městu vznikl při spolufinancování rekonstrukce odběrného místa termální vody. Celá zakázka na úpravu čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití geotermální energie pro Alžbětiny lázně stála 8,6 milionu bez DPH a zainvestovalo ji město. Další dva partneři, Vřídelní sůl a Eltodo Národní dům, se na ní měli finančně spolupodílet. Společnost Vřídelní sůl ale svůj podíl z depozitu advokátní úschovny stáhla. Využila toho, že oprava se protahovala a smlouvu po termínu nikdo neobnovil. A to město klade řediteli Trnkovi za vinu, protože dodatek ke smlouvě měl s firmou Vřídelní sůl obnovit. Druhý partner, společnost Eltodo Národní dům, svému závazku dostála a necelých půl milionu městu poukázala přímo na účet.

Smlouva o dílo byla uzavřena loni 30. června a to bylo dokončeno koncem loňského roku. Materiál na tuto zakázku podle mluvčího Kopála zpracoval technický odbor magistrátu, tedy ne SPLZak, dohled nad prováděním prací měl magistrát, odbor rozvoje a investic. „To vše proběhlo v pořádku a zde není nic rozporováno," vysvětlil mluvčí Kopál. Na dotaz, kdo standardně na městě rozhoduje o tom, že je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, pak uvedl, že o tom vždy rozhodují strany, které smlouvu uzavírají. „SPLZaK je správcem a dodavatelem vřídelní vody, které uvedené odběrné místo slouží, účastnila se zakázky a jako správce a provozovatel systému jednala s budoucími odběrateli o jejich možném podílu na úpravě odběrného místa a byla jednou ze smluvních stran, které uzavíraly smlouvy o této spoluúčasti. V tomto případě to tedy měla být podle rady města SPLZaK, která je jako technická organizace města tímto odborem metodiky řízena," tlumočil vysvětlení rady mluvčí Kopál. Jenomže jeden z partnerů uzavřené smlouvy bylo i město. Přesto je porušováním povinnosti vinen pouze ředitel SPLZaK Trnka. On sám se k celé věci nechtěl vyjádřit. „Nebudu to komentovat," uvedl pouze. Termín, kdy jeho finanční trest skončí, magistrát neupřesnil. „Je možné, že po nějaké době se rada rozhodne finanční postih ukončit," uvedl mluvčí Kopál neurčitě. Na přímý dotaz pak upřesnil, že odvolání ředitele Trnky není součástí navrhovaného postihu.

Celou kauzou se ale bude zabývat kontrolní výbor, jehož předsedkyně je zastupitelka Hana Zemanová (Karlovaráci). „Chtěla bych to na výboru otevřít a vše si nechat vysvětlit od obou stran, tedy jak od města, tak od ředitele Trnky," uvedla Hana Zemanová.