Trhy pod palbou kritiky

Karlovy Vary - Ostré kritice podrobila komise lázeňství a cestovního ruchu letošní vánoční trhy před hotelem Thermal. „Nespokojenost členové vyjádřili s umístěním trhů, s programem a našli ještě další negativa," uvedl náměstek Michal Riško (ČSSD).

Ilustrační fotoFoto: Deník

Komise městu navíc doporučila, aby se v příštích letech trhy konaly na jiném místě ve městě, například v lázeňské zóně před Mlýnskou kolonádou. Na to ale radní namítají, že komise nevzala v úvahu přísný kolonádní řád, který organizaci trhů velmi zkomplikoval.

Loňské vánoční trhy stály město 1,6 milionu korun a tento rozpočet by město chtělo zachovat i v budoucnu. Rada ale souhlasí s tím, že by se měly od hotelu Thermal přesunout. Náměstek Riško uvedl, že byl s přístupem vedení hotelu Thermal k dohodě o konání loňských trhů zklamán. „První rok, kdy jsme je zde organizovali, to byla euforie, loni ale už šlo o komerční přístup. Thermal si za prostranství naúčtoval 120 tisíc korun. Nebyli jsme ani nezávislí, protože část stánků patřila hotelu a nám tak zbyl menší prostor," připustil Riško problémy, které trhy provázely. Podle něj by se v příštích letech trhy vůbec nemusely konat v obchodní zóně města. „Jsou tady například Rybáře, kde bydlí 10 tisíc občanů nebo Stará Role s 15 tisíci lidmi. Myslíme, že by se trhy mohly konat například v jedné z těchto čtvrtí," uvedl Riško. Náměstek Čestmír Bruštík (nez.) dodal, že by mohl být omezen i program trhů, a to pouze na víkendy. Loňské trhy ale chválil, protože občané je hodnotili pozitivně.