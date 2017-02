Trucující semafory na rušné křižovatce, z nichž řidiči šílí, končí.

Karlovy Vary - Častá poruchovost semaforů u Chebského mostu donutila karlovarský magistrát k činu. Vyměněna budou světla na křižovatce u náměstí Republiky i ta navazující u bývalé Elitky.

KŘIŽOVATKA U BECHEROVKY patří v Karlových Varech k nejrušnějším. Po dobu výměny světelné signalizace tady budou provoz řídit policisté.Foto: Foto Deník mel

Řidiči, kteří mají ještě v živé paměti zmatek při nedávném výpadku semaforů na tomto dopravním uzlu, se tak budou muset připravit na další problémy. Výměnu semaforů totiž město plánuje provést za provozu, ovšem s omezením. Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) už byla zakázka vysoutěžena a získala ji firma Eltodo za milion 240 tisíc korun. „Opravy současných semaforů, které jsou zastaralé a často nefunkční, se už přestaly rentovat. Náhradní díly se shánějí obtížně, současná synchronizace je také problematická. Řadiče, které spínají jednotlivé semafory, občas pustí do křižovatky i auta z více směrů, takže vznikají velmi nebezpečné situace. Proto jsme se rozhodli vyměnit semafory, stožáry, řadiče i rozvody a instalovat nová LED svítidla," uvedl náměstek Bruštík.

Kdy výměna nových semaforů začne, to zatím není jisté. Podle náměstka Bruštíka by ale měla trvat tak dva měsíce a rozhodně skončit do mezinárodního filmového festivalu.

S řízením dopravy na těchto frekventovaných komunikacích během oprav by měla podle města pomoci i dopravní policie. „Chceme se tak domluvit, abychom předešli možným komplikacím," uvedl náměstek Bruštík.

Bez řízení dopravy policií to totiž zde skutečně nepůjde, protože kolize aut při výpadku semaforů byly na těchto křižovatkách na denním pořádku.