Turistů z Ruska přibývá, do Karlových Varů ale nelétají

Karlovy Vary - Přestože turistů z Ruské federace mířících do České republiky i do Karlových Varů opět přibývá, jen malý počet z nich přiletí na karlovarské letiště.

Ilustrační fotoFoto: Deník

V prvním pololetí navštívilo Karlovy Vary kolem 44 000 turistů z Ruska, ovšem terminálem letiště v Olšových Vratech prošlo jenom zhruba deset procent z tohoto počtu. Karlovarský kraj jako vlastník mezinárodního letiště chce situaci změnit k lepšímu. Hejtmanka Jana Vildumetzová proto jednala v Moskvě o větším využívání letiště. „Potřebujeme rozšířit vzletovou a přistávací dráhu tak, aby v Karlových Varech mohla přistávat všechna letadla včetně těch velkokapacitních,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová.



Podotkla, že s financováním by mohl pomoci vládní program Restart regionů a posílení kapacity karlovarského letiště je jedním z jeho plánovaných konkrétních opatření. „A k větší vytíženosti letiště může pomoci i to, že se v Rusku o nás bude víc vědět. To byl i jeden z cílů mé cesty do Moskvy,“ poznamenala hejtmanka.



Vlastníkem letiště v Karlových Varech je od roku 2004 kraj. Areál se od té doby modernizuje tak, aby se zvýšil komfort odbavení cestujících a kvalita služeb jako taková. Mimo jiné vznikla nová letištní hala, která připomíná kovový trup letadla, došlo k rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy a zlepšilo se i světelné zabezpečovací zařízení. Letos zahájila provoz nová požární stanice.



Do konce letošního roku by se Karlovarský kraj měl stát majitelem pozemků, které potřebuje pro potřebnou úpravu letecké dráhy. „Z letiště v současné době létá dvakrát týdně pravidelná letecká linka do Moskvy, charterové spojení do Taškentu a na konci srpna se uskutečnil poslední let sezónní linky do Tel Avivu. Chtěli bychom navázat na rok 2012, kdy letiště poprvé v historii v jednom roce odbavilo 100 000 cestujících. Mimo jiné i proto, že existovalo daleko více pravidelných leteckých spojů do Ruska. Konkrétně do Jekatěrinburgu, Moskvy, Petrohradu, Samary a Ťumeně,“ uvedla Vildumetzová.



Zvýšit zájem o letiště v Karlových Varech by mohla také listopadová cesta prezidenta Miloše Zemana za ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem. Hejtmanka a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová Zemana požádala, zda by se mohla stát členkou české delegace, a mohla tak Karlovarský kraj představit i na úrovni nejvyšších představitelů státu.



Karlovarský kraj stále patří mezi nejatraktivnější turistické destinace v České republice. V prvním pololetí letošního roku se v našem regionu ubytovalo 504 893 turistů, což znamená meziroční nárůst domácích hostů téměř o 14 procent. Zahraničních hostů bylo dokonce o přibližně 24 procent víc. Nejvíc návštěvníků přijelo z nejbližšího Německa, konkrétně 168 699, hned druzí pak byli hosté z Ruska.