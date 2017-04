Tyfloservis je šance pro nevidomé a slabozraké

Karlovarský kraj – „Tak můžeme jít," říká mi paní stojící vedle mě. Zdánlivě jednoduchý pokyn. Pro mě ale ne tak docela. Na očích mám totiž černé brýle a v ruce bílou slepeckou hůl. Po několika opatrných, pomalých a velmi nejistých krůčcích jsem naprosto ztracená.

Nevím, jak daleko je dům a to auto, co jsem před chvílí viděla. Do světa nevidomých a slabozrakých mě na chvíli vzaly pracovnice karlovarského Tyfloservisu.

Právě kurz prostorové orientace a samostatného pohybuje jednou z činností instituce. V rámci terénní péče docházejí pracovnice za klienty a učí je chodit s bílou holí v prostředí, které je pro ně přirozené a v němž se pohybují dennodenně. „Učí se různé trasy, nejenom doma, ale hlavně venku. Absolvují ho i ti, u kterých je špatná prognóza a ví se, že se zrak bude zhoršovat,“ objasnila Petra Marková, vedoucí karlovarského Tyfloservisu.

Další z registrovaných služeb je rehabilitace zraku. Ta je určená pro slabozraké, jimž se pracovnice snaží vybrat tu nejvhodnější pomůcku, tak aby mohli co nejvíce využít zbylý zrakový potenciál. Nevidomí pak využívají službu sociální rehabilitace. „V rámci ní nabízíme výběr vhodných pomůcek. Pomůžeme ji vybrat a člověk si pak o ni musí zažádat na úřadu práce,“ vysvětlila vedoucí. V Tyfloservisu ho naučí s pomůckou pracovat, jde o různé ozvučené mobily, diktafony, hodinky nebo třeba indikátory barev. Vyzkoušet si tu mohou ale i různé hry, pexeso pro uši či Qardo, jakési kvarteto.

Služby Tyfloservisu jsou však mnohem rozsáhlejší. „Nabízíme kurz psaní na klávesnici všemi deseti, čtení a psaní Braillova písma, nácvik vlastnoručního podpisu. Klienti se u nás v rámci ambulantní péče naučí sebeobsluhu, aby si dokázali něco uvařit, zalít čaj,“ popsala Marková. K tomu mohou využívat cvičnou kuchyň. „Máme první v republice takhle do detailů promyšlenou cvičnou kuchyň,“ pochlubila se Ladislava Šporová, další z pracovnic Tyfloservisu. Do střediska docházejí dokonce i nastávající maminky, které se tu na cvičné panence učí pečovat o dítě.

Kromě přímé práce s klienty nabízí i poradenskou službu ohledně bariér. „Města i veřejnost se na nás obracejí, když se dělá třeba nová autobusová zastávka. Podíleli jsme se i na vzniku haptické expozice v novém karlovarském muzeu,“ podotkla Petra Marková. Na exkurze sem může přijít veřejnost nebo třeba žáci škol. Interaktivně se seznámí se světem nevidomých lidí.

Své zkušenosti má i nevidomá Jarmila Pobišová. Žije v Nové Roli, ale díky Tyfloservisu našla své uplatnění v chodovské Mateřídoušce. „Kamila mě učí prostorovku. Učím se chodit teď po Chodově, ale už to zvládám, akorát u přechodů je to těžší,“ svěřila se a pochválila třetí z pracovnic Kamilu Danielovou. S tou spolupracují i přímo vychovatelé z Mateřídoušky. „Pídili jsme se, co bychom s Jarmilkou ještě mohli dělat, a zapojili to do jejího individuálního plánu,“ vysvětlila Andrea Hornová.

Tyfloservis sídlí v Karlových Varech v Mozartově ulici číslo 6.