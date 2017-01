Úklid sněhu: Vězni jako spása?

Karlovy Vary - Kritika a neustálé stížnosti na chodníky zavalené sněhem. Tomu všemu nyní čelí karlovarský magistrát. Příčina je nasnadě. Sněhu je hodně, lidí na úklid málo. Karlovarský magistrát proto zvažuje, že by na pomoc povolal i vězně.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Kromě firmy, s níž má město zimní údržbu smluvně zajištěnou, a platí za ni paušál dva miliony měsíčně, pomáhá s úklidem i Správa lázeňských parků (SLP). A také lidé evidovaní na úřadu práce. Ale ani těch se nedostává. „Pracovníky z evidence úřadu práce rádi využíváme, ale problém je, že jich momentálně není dost. Správa lázeňských parků by byla schopna využít 30 pracovníků, v současné době jich ale do práce chodí pouze pět, další tři pracují pro magistrát," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Základní minimální mzdu těmto pracovníkům hradí úřad práce. „V případě, že se osvědčí a jsou schopni vykonávat i náročnější práci, například obsluhovat techniku, SLP či město jim k minimální mzdě připlácí," doplnil mluvčí. Jenomže lidé dávají na webu města najevo, že jsou s úklidem velmi nespokojeni.

„Na nízký počet pracovníků mají v současné době určitě vliv i onemocnění, chřipky a podobně. Bohužel město může zaměstnat jen toho, kdo zaměstnat chce. V případě, že uchazeč o práci nestojí, nepřijme ji. Správa lázeňských parků a Lázeňské lesy nově zvažují nabídnout pracovní příležitosti i vězňům," doplnil mluvčí Jan Kopál.

Jenomže lidi v Karlových Varech zajímá, zda bez úrazu dojdou na autobus nebo nakoupit. A po zasněžených a nyní i zledovatělých chodnících je chůze nebezpečná.

„Chodníky mimo lázeňské území města nepatří do plánu zimní údržby? Konkrétně například chodníky v ulicích Celní, kde je mimochodem pošta, kam směřuje i plno starých lidí, Buchenwaldská, Majakovského, a dokonce i části Sokolovské ulice a podobně. Ještě NIKDY jsem tyto chodníky neviděla uklizené od sněhu, pouze místa, kde se o to postarali lidé bydlící v přilehlých domech," kritizuje město na webu jedna z Karlovaraček. Lidé si ale stěžují i na neuklizená parkoviště a sněhovou kalamitu řeší prakticky v každé ulici. Protože pokud si chodníky sami uklidí, fréza s pluhem, která od sněhu čistí ulice, jej naháže zpět. S odvozem sněhu mimo město totiž karlovarský magistrát nepočítá a ani jej nevyžaduje.

„Už to dělat nebudu. Ať si to město uklidí samo, je to zbytečná práce," odmítl se už opět sněhem zavalenou ulicí zabývat jeden z Karlovaráků.

Magistrát se snaží situaci řešit, ale podle mluvčího nemohou být zaměstnanci Správy lázeňských parků či úklidové firmy všude, a to ihned.

S úklidem sněhu je nespokojen i náměstek Čestmír Bruštík (nez.), který problémy operativně řeší. A to i po sezoně, kdy město zimní údržbu vyhodnotí.