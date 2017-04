Uklidit, opravit, vyleštit. Sezona je tady

Karlovy Vary – Zahájení lázeňské sezony se blíží. Ulice v centru jsou plné pracovníků správ lázeňských parků, léčivých zdrojů a kolonád a magistrátu a opravují a uklízí každý kout.

Karlovy Vary čeká ozdravná kúra. Během příštího týdne se musí stihnout opravit i tento propadlý chodník.Foto: Deník/ Zdeněk Hnízdil

Objem prací je téměř shodný jako v předchozích letech a do víkendu 5. až 7. května, kdy se slavnostně zahajuje lázeňská sezona, chybí vyměnit dlaždice napříč městem, dodělat úklid a některé stavební práce. Jednou takovou je například zacelení propadlé části chodníku nedaleko Karlovarského městského divadla.

„Město je na sezonu připraveno. Chybí jen údržbové práce, z nichž většina bude do zahájení sezony hotova. Výjimkou bude oprava zdi u Goethovy stezky, kde se aktivity na zahájení přeruší. Květinová výzdoba je již hotova a v příštím týdnu budou jen na prostranství u Mlýnské kolonády dosazeny palmy.“ uvedl primátor města Petr Kulhánek. Na stezce bylo rovněž prohrnuto koryto Jeleního pramene, aby byl zaručen plynulý odtok vody.

V Mlýnské kolonádě byly očištěny od pavučin a nečistot stropy a lampy a celá zóna prošla důkladným úklidem třeba od nedopalků. Také popraskané dlaždice, které se v centru nacházejí, se z části dočkají výměny a ty celé budou použity jinde. Kompletní dokončení výměn je pak naplánováno do začátku Mezinárodního filmového festivalu. To kousek od divadla se ale propadl chodník. „Nevíme, proč se tak stalo. Momentálně čekáme na vyjádření, kudy vedou jednotlivé inženýrské sítě, abychom mohli situaci napravit a nic nepoškodit,“ doplnil náměstek primátora Čestmír Bruštík a ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Milan Trnka dodal: „Uvnitř díry jsou masivní odvody kanalizace, je možné, že jde o pozůstatky z dob, kdy tu stály stánky.“ Vedení města pak ujišťuje, že do zahájení bude díra odstraněna.

Třídenní slavnosti opět protnou celé centrum města a zasáhnou i do lázeňských lesů a lidé se mohou těšit na hudbu, divadlo, jídlo, řemeslná jarmark a další kratochvíle. Rozpočet na celé zahájení sezony se se vším pohybuje kolem dvou milionů korun. Program na jednotlivé dny můžete nalézt na stránkách magistrátu.