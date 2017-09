Unikátní památky budou přístupné

Karlovy Vary - V rámci Dnů evropského dědictví 2017 můžete v sobotu 16. a v neděli 17. září vyrazit na zajímavé vycházky i mimo Karlovy Vary, nebo nahlédnout do krypty chrámu sv. Maří Magdaleny. Prohlídka každého místa bude spojena s odborným výkladem historiků a doprovodným programem. Vstup je zdarma.

Alžbětiny Lázně v Karlových Varech.Foto: Foto Deník

PROGRAM DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK



Sobota 16. září



10:00 12:00 Stará cesta z Karlových Varů do Slavkova (morový sloup a Schwarzova kaple) Sraz: u Schwarzovy kaple (MHD BUS č. 4 (zastávka U Jezírka), č. 1 (zastávka Lázně III)



Morový sloup



Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl postaven v letech 1715 1716 významným regionálním sochařem Oswaldem Josefem Wendou ze Žlutic u staré radnice na Tržišti v historickém centru města. Morový sloup byl zřízen z vděčnosti, že se lázeňskému městu roku 1713 vyhnula rozsáhlá morová epidemie.



Schwarzova kaple



Pozdně barokní kapli nechal na své náklady vystavět karlovarský občan Kašpar Schwarz pravděpodobně již v 18. století na nejvyšším místě Zámeckého vrchu. Schwarzova kaple se často objevuje na kresbách slavného německého spisovatele Johanna Wolfganga von Goetha.



Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák. Doprovodný program: Folklorní soubor Dyleň (10:45 a 11:45 hod.)



14:00 16:00 Tvrziště Přemilovice a kostel sv. Anny v Sedleci. Sraz: MHD BUS č. 19 (zastávka Sedlecká), dále ve 13:15 zajištěna smluvní přeprava MHD ze zastávky Sedlecká do Sedlece.



Tvrziště Přemilovice



Za sedleckým zámkem, na okraji rybníka, se nachází pozůstatky gotické vodní tvrze Přemilovice. Na pahorku obklopeném vodním příkopem lze najít staré kamenné zdivo odkryté během archeologického průzkumu v roce 1937.



Kostel sv. Anny



Historie kostela sahá až do roku 900, kdy zde existovalo děkanství, povýšené roku 980 na arciděkanství. Kolem roku 1290 byl uprostřed obce postaven gotický kostel. Na oltáři kostela stávala milostivá soška sv. Anny Samétřetí, k níž putovali věřící.



V roce 1694 byl proto kostel prohlášen kostelem poutním. Počátkem 18. století již nebyl starý gotický kostel schopen pojmout všechna procesí, a tak byl v místech původního kostela na návsi uprostřed obce vystavěn monumentální barokní poutní chrám sv. Anny.



Odborný výklad: Mgr. Jiří Klsák. Doprovodný program: Karlovarský pěvecký sbor (14:45 a 15:45 hod.)



Neděle 17. září



10:00 12:00 Barokní vycházka za lázeňskými domy (pouze jeden okruh začátek u Lázeňského domu Petr). Sraz: MHD BUS č. 1 (zastávka Lázně III)



Lázeňský dům Petr



Barokní řadový hrázděný dům s hostincem „U Zlatého vola“ byl postaven v letech 1706-1709 hned za městskou branou v dnešní Vřídelní ulici. V roce 1896 byl dům přestavěn a rozšířen podle plánů stavitele Johanna Matusche. Další přestavbou prošel dům v letech 1922-1923 a později byl pojmenován „Petter“ podle tehdejšího nájemce Johanna Pettera.



Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman. Doprovodný program: flétnový soubor ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (v 11:30 hod. u Lázeňského domu Krásná královna).



14:00 16:00 chrám sv. Maří Magdaleny se zpřístupněním krypty. Sraz: MHD BUS č. 2 (zastávka Divadelní náměstí)



Chrám sv. Maří Magdaleny



Původně středověký gotický kostel obklopený hřbitovem byl postaven ve druhé polovině 14. století, v roce 1518 byl renesančně přestavěn. Na počátku 18. století byl kostel po několika požárech ve velmi špatném stavu, proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového chrámu.



Vrcholně barokní děkanský chrám byl vystavěn v letech 1733 1736 podle plánů významného českého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V roce 2010 byl tento svatostánek prohlášen národní kulturní památkou České republiky.



Odborný výklad: Mgr. Lubomír Zeman. Doprovodný program: Lužanská mše v podání KSO a Karlovarského pěveckého sboru (v 17:00).