Úniková místnost bude plná strašidel. Kdo před nimi včas prchne, ten vyhraje

Karlovy Vary - Po únikové místnosti nazvané Útěk z protiatomového krytu se v Karlových Varech chystá další obdobná adrenalinová hra. Dvojice kreativců Petr Krupař a Michala Donátová se pustila do ambiciózního projektu nové únikové místnosti se strašidelnou tematikou.

DUCH MLADÉ SÁRY bude doprovázet odvážné i bojácné účastníky na jejich cestě po strašidelné místnosti.Foto: Archiv/ Petr Krupař

„Když jsme byli ve své první strašidelné místnosti, tak nám moc strašidelná nepřišla, jsme asi moc velcí realisté, abychom se báli. Právě tohle nám dalo impuls k tomu, abychom se pokusili vytvořit něco, co opravdu v lidech budí hrůzu. Strašidelné místnosti mají tu správnou atmosféru a lidé se rádi bojí a chtějí překonávat svůj strach," řekla spoluautorka projektu Michala Donátová.

Hra se bude jmenovat Sáry zbloudilá duše. „Už máme za sebou stavební práce. Hotový příběh a scénář s úkoly. V současné době pracujeme na obrazové, zvukové a technické stránce hry. Můžeme prozradit, že tam bude opravdu strašit duch mrtvé Sáry, která zemřela za záhadných okolností i se svou rodinou. Už teď máme vytipovaná místa, která budou stoprocentně fungovat a děsit hráče," prozradil s úsměvem Petr Krupař.

Oproti první únikové místnosti má ale strašidelná hra jednu výhodu. Autoři mají už své zkušenosti, které mohou dosyta využít, vědí, čeho se vyvarovat a co lidi baví. „Navíc máme k dispozici celý dům, kde se můžeme vyřádit dle vlastní libosti. Původní plán byl v domě vybudovat jednu velkou strašidelnou hru. Po zjištění, že hra by mohla trvat až tři hodiny, jsme se rozhodli prostory využít k vybudování dvou her pod jednou střechou. První je na řadě Sáry zbloudilá duše, jakožto strašidelná hra. Koncept druhé hry je zatím ve fázi vývoje," řekla spoluautorka místností Donátová.

Ke zdolání strašidelné místnosti by měla skupince stačit hodina. „Tahle hra je hlavně o překonání vlastního strachu. Znáte ten pocit, když doma v teple koukáte na horor a říkáte si, jak byste v dané situaci zareagovali? My vám nabízíme možnost si to vyzkoušet," řekl Krupař.

Už v první únikové místnosti se autorům stalo, že někteří hráči ukončili hru v jejím průběhu. Zato nejmladším hráčem, který zdolal únikovou místnost, byl čtyřletý chlapeček, který tam byl s rodiči.

V domě bude možnost opustit hru v případě nepřekonatelného strachu. Když bude hráč chtít odejít, tak bude moct. Je to jen o jeho volbě. Může to vzdát i celý tým nebo pouze jeden hráč.

Skupinka, která se ponoří do svého strachu, by měla mít maximálně pět členů. „Stanovili jsme to tak, aby si hráči místnost užili a někteří tam nebyli jenom na ozdobu. Stejně tak i doporučený věk nejmladšího hráče je patnáct let. Vše je ale o domluvě, o rodičích a o dětech," vysvětlila Donátová. Cílem autorů je, aby skupina prošla celou hrou. Hráči se nemusí obávat, že by se zasekli na mrtvém bodu. Budou dostávat nápovědy, aby postupovali dál.

Každý projekt potřebuje vyzkoušet a ani strašidelná místnost není výjimkou. „Od února bychom chtěli pustit první testovací skupiny, aby nám pomohly odhalit chyby. Ukazuje se totiž, že i když víme, na co se zaměřit, tak hráči někdy dokážou vymyslet nemyslitelné a i nás samotné někdy překvapit," prozradili tvůrci her.

Na strašidelný zážitek, který oživí ospalost života v Karlových Varech, se můžou návštěvníci těšit na přelomu března a dubna. „Chceme, aby to mělo grády. Otevření nám vychází přesně rok po otevření únikové místnosti ve Dvorech. Strašidelnou místnost si dáme k ročním narozeninám," řekl Krupař.