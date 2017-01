Útěk může být zábava. Důkazem je fenomén únikových místností

Karlovy Vary - V Karlových Varech vznikla úplně první úniková místnost v Karlovarském kraji. Fenomén, který v dnešní době zkouší znalosti a dovednosti těch, kteří mají odvahu zkusit něco nového. O vzniku únikové místnosti, její historii a dalším se dočtete v rozhovoru s jedním ze tří zakladatelů Petrem Krupařem.

ZAKLADATELÉ ÚNIKOVÉ MÍSTNOSTI. První v Karlovarském kraji. Zuzana Trojáčková, Petr Krupař a Michala Donatová. Foto: Foto: Petr Krupař

Kde jste přišli na nápad únikové místnosti právě ve Varech? Jste první, to je pecka.

Na nápad jsme přišli po naší první únikové hře, na které jsme si byli zahrát v Plzni přibližně před rokem. Tento druh zábavy nás nadchnul natolik, že když jsme se vrátili, začali jsme uvažovat nad první únikovou hrou v Karlovarském kraji. Věděli jsme, že tento druh zábavy tu chybí. Po té zkušenosti jsme byli ještě na dvou dalších hrách a začali jsme shánět to správné místo, které by nás zaujalo. Až po několika prohlídkách různých prostor jsme narazili na kryt civilní obrany, který odpovídal našim představám.

Co je jejím smyslem?

Smyslem hry je dobře se bavit a hlavně uniknout.

Co je na zdolání místnosti nejtěžší?

Tohle je těžká otázka. Každá skupina je úplně jiná. Největší problém bývá v komunikaci mezi jednotlivými lidmi ve skupině. Malé skupiny spolupracují a tím hru dělají těžší. Máme zkušenosti, že hráči, kteří si přišli zahrát poprvé, zvládli hrou projít bez nápovědy v časovém limitu, a zkušení hráči k dokončení potřebovali nastavit čas a několik nápověd.

Pro koho je určena, kdo je její cílová skupina? A není omezená věkem?

Hra není věkově omezena, je určena pro všechny věkové kategorie. Děti mohou hrát v doprovodu dospělé osoby.

Jaká je vůbec historie únikových místností, kdo byl první, kdo ji založil, kde a kdy?

Historie sahá do Japonska. Zde vznikl koncept těchto her, ale první reálná hra vznikla v roce 2006 v Sillicon Valley. V roce 2010 se únikové hry dostaly do širšího povědomí veřejnosti. Nejdříve USA, Japonsko, Čína, později Švýcarsko, Maďarsko a další země.

Co lidi tolik láká na zábavě, jako je tahle?

Zažít netradiční zážitek, dobrodružství a trochu adrenalinu. V digitální podobě je her mnoho, proč to nevyzkoušet na vlastní kůži?

Kolik lidí maximálně může jít do místnosti?

Hra je připravena pro 2 až 5 osob, ale už si zahrálo i šest lidí.

Kde vás najdeme?

Najdete nás v Karlových Varech ve Dvorech na adrese A. Heimanna 232/2 nebo na webových stránkách www.escapekv.cz

Jaké jsou vaše plány s únikovou místností do budoucna?

Když vidíme, jak velký zájem o tento druh zábavy je, chtěli bychom otevřít další hru. Zkušenosti i nápady jsou a máme i představu, co lidi baví. Když vše půjde podle plánu, tak bychom po Novém roce chtěli otevírat novou hru.