V čele Rady evropských měst a regionů pro střední Evropu je primátor Kulhánek

Karlovy Vary - Česká republika má zastoupení ve vedení Rady evropských měst a regionů. Na jednání Rady evropských měst a regionů CEMR (Council of European Municipalities and Regions) byl do exekutivy pro období 2017 až 2019 zvolen jako viceprezident pro oblast střední Evropy místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Karlovarský primátor Petr Kulhánek.

CEMR je organizace sdružující asociace místních a regionálních samospráv členských a přistupujících států Evropské unie. Zastává zájmy evropských obcí a regionů a svá stanoviska předkládá Výboru regionů (Committee of the Regions), poradnímu orgánu Evropské unie. CEMR vychází ze všeobecného volebního práva a organizace je založena na principu demokracie. Byla založena v roce 1951 a její sídlo je v Bruselu. CEMR svou konstitucí zajišťuje spojení projednávané evropské legislativy s reálným životem měst a regionů. Jeho hlavními cíli pro nadcházející období je zejména zjednodušení procesů ve vztahu EU samospráva, posílení role a pravomocí lokálních samospráv ve vyjednávání nových evropských pravidel, včetně dalšího programovacího období 2020+. Neméně důležitá je forma dialogu místních vlád a evropské vlády na principu partnerství, nikoliv podřízenosti a přijímání instrukcí a direktiv. Velkou výzvou zůstává také nalezení srozumitelného jazyka, kterým lze vysvětlovat a zapojit obyvatele do evropských záležitostí aby dění porozuměli a zejména aby získali povědomí o přínosech i negativech. To všechno může výrazně přispět k přípravě programovacího období, které bude odrážet reálné potřeby měst a regionů, pomoc EU bude účelná a jednodušší, nesvázána nadměrným množstvím omezení a kontrol. „Vzhledem k tomu, že to jsou všechno věci, kterými se trápíme šest let, a známe přesně praktický život s EU a jeho přínosy i úskalí, přijal jsem nominaci do vedení té pro nás nejbližší evropské instituce. Věřím, že to bude znamenat také posílení ČR pro budoucí vyjednávání," komentoval volbu Petr Kulhánek.

