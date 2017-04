V Chyši vaří pivo už jedenáct let

Chyše - V pivovaru v Chyši, který je součástí místního zámku, se vaří pivo od roku 2006. „Vaříme naše domácí pivečko, které je nefiltrované a nepasterizované," uvedl zámecký pán Vladimír Lažanský.

Nedaleko zámku Chyše je i pivovar, ve kterém se už jedenáct let vaří pivo.Foto: Archiv/Deník

Pivovar si za tu dobu už udělal jméno mezi odbornou veřejností, turisty i místními. „Přestože konkurence minipivovarů roste, stále ještě naše piva získávají na prestižních degustačních soutěžích různá ocenění. Letos to byla třeba bronzová pečeť z Českých Budějovic, kterou získal náš už legendární ležák. Pivovar si drží stále mimořádné postavení mezi zhruba 400 pivovary v České republice, je to dáno především tím, že máme mimořádného sládka Roberta Maňáka,“ řekl Lažanský.



Chyšský pivovar sbírá jedno ocenění za druhým. V roce 2013 získal prestižní cenu od agentury CzechTourism, a to první místo v kategorii Fénix, nejlépe obnovený objekt za zámek a pivovar v celostátní hlasovací soutěži.



„V celostátní anketě Hospodářských novin jsme se stali nejoblíbenějším minipivovarem v zemi. Také jsme získali několik prestižních cen z degustačních soutěží, jako je Pivo roku, Pivní pečeť nebo Jarní cena českých sládků,“ doplnil Lažanský.



V pivovaru se vařilo pivo už v 16. století, a to až do roku 1932. Manželé Lažanští tuto tradici obnovili po dlouhých 74 letech.