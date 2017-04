V Karlovarském kraji vznikly nové obchvaty. Dálnice ale nadále chybí

Karlovarský kraj – Kdy bude dokončená dálnice mezi Karlovými Vary a Prahou? Na tuto otázku by asi dokázal odpověď pouze věštec a ani ten by se nemusel trefit.

Ilustrační fotoFoto: Deník

V Karlovarském kraji sice byly v uplynulých třech letech postaveny dva důležité obchvaty měst (Cheb, Hroznětín) a třetí je před dokončením (Sokolov), ale ta nejdůležitější silnice stále chybí.

60%

Podle 60 procent panelistů Deníku z Karlovarského kraje bránila ve výstavbě dálnic projektová nepřipravenost, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 25 lidí.

Na trase D6 z Karlových Varů do Nového Strašecí zbývá dostavět kolem 82 kilometrů dálnice. Jedná se celkem o 12 úseků a podle příslibu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by se tři z nich mohly začít stavět letos. Jde o obchvat Lubence, obchvat Řevničova a úsek Nové Strašecí – Řevničov. To je ale vzhledem k délce celé trasy stále jen velmi málo.

Za dobrou zprávu snad lze považovat, alespoň pro obyvatele obcí Drmoul a Trstěnice na Chebsku, že výstavbě obchvatu by už nemělo nic stát v cestě poté, co ŘSD vykoupilo všechny pozemky. Pokud se podaří získat všechna povolení, měly by se stavební stroje na stavbě objevit už letos na podzim. Pětikilometrový úsek by měl vyjít na více než sedm set milionů korun. Obcím by se od hluku a nadměrného množství aut a hlavně kamionů mělo ulevit zhruba v říjnu 2019.

Pokud jde o opravy na silnicích první třídy, provádí se nyní například výměna části svodidel na průtahu Karlovými Vary. Na hrázi přehrady Březová pokračuje druhá etapa oprav chodníků. Na mimoúrovňové křižovatce v části Cheb-sever na dálnici D6 se opravují dilatace mostů.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Bránila rychlejší výstavbě dálnic hlavně projektová nepřipravenost?

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou

Ne, myslím, že důvody jsou jinde. Pokud ano – je to trestuhodné.

Vladimíra Štrynclová, 62 let, ředitelka Střední logistické školy v Dalovicích

Ano, nebylo včas vše připraveno a majetkově vypořádáno, nebyly včas využity ani evropské fondy.

Štěpánka Bergerová, 51 let, galeristka z Karlových Varů

Ne, ale nejsem obeznámena se stavem projektové připravenosti. Největší problémy vidím se získáváním stavebních povolení.

Jaroslav Dolina, 44 let, manažer turistického centra, Nová Role

Pravděpodobně ano. Asi se někam vytratilo heslo: K budování a ochraně socialistické vlasti vždy připraven. Tak pevně věřím, že se snad jednou na tu evropskou dálniční síť napojíme.

Jan Prudík, 69 let, kronikář města Karlovy Vary

Ne. Výstavbě dálnic bránila nevůle minulých vlád. Upřednostňovány byly mnohdy projekty, se kterými jsou dodnes velké problémy, ať už z důvodu předražení, nebo nesmyslného záměru. Pozitivně hodnotím změnu názoru současné vlády, která pochopila, že dostavba dálniční sítě je konkrétně pro Karlovarský kraj životně důležitá, a to v mnoha směrech. V rozvoji průmyslu bezprostředně napojeného na dopravu, ale především v oblasti pro tento kraj zcela zásadní, což je lázeňství a turismus.

Jan Havelka, 32 let, hudebník, Karl. Vary

Ano, v řadě projektů nejsou vykoupené pozemky a příprava je velmi ledabylá.

Jan Kopál, 42 let, úředník, Ostrov

Ne. Většině věcí v tomhle státě brání to, že se musí deset let plánovat, a když už jsou skoro hotové, zjistí se, že se změnily podmínky. Když se to předělá, nejsou už peníze. Když se najdou peníze, musí se to zastavit, protože to jsou plány zlé předchozí vlády.

Vít Bezděk, 45 let, motorkář a cestovatel

Ano. Samozřejmě, bez projektu se to neobejde, tak by měla být snaha především od projektantů.

Fabien Řezáč, 23 let, organizátor akce pAšáci

Ne. Důležitější roli hrály daleko zásadnější zkraty než projektová nepřipravenost. Lobby a majetnické sklony brání směřování k záměru, který by měl být společný.

Josef Švajgl, 45 let, manažer dobrovolného svazku Mariánskolázeňsko

Ano, systém projektové přípravy každé stavby je stále složitější, stejně jako celá naše veřejná správa.