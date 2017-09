V malém kraji je nás už zase méně. Kde se pokles zastaví?

Karlovarský kraj - Co do počtu obyvatel je Karlovarský kraj v České republice nejmenší. A nic se na tom nezmění ani po prvním pololetí letošního roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Lidí žijících v tomto regionu opět ubylo. Počátkem ledna měl kraj 296 749 obyvatel, na konci června jich bylo už o 750 méně, tedy 295 999.



Podle statistiků má pokles obyvatel kraje, který pokračuje už několik let, příčinu především v záporném migračním přírůstku obyvatel způsobeném převahou vystěhovaných nad přistěhovalými. A negativní vývoj ovlivňuje rovněž záporný přirozený přírůstek obyvatel. Laicky řečeno, počet zemřelých převažuje nad počtem narozených.



Nejvyšší pokles počtu osob byl podle informací Českého statistického úřadu zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde v prvním pololetí ubylo 357 obyvatel. Přesto tady ze všech tří okresů žije stále nejvíce lidí, a to 115 428. Co do poklesu následuje Sokolovsko, kde po pololetním úbytku 228 lidí nadále žije 88 899 obyvatel. K nejmenšímu poklesu počtu obyvatel došlo v období od ledna do konce června na Chebsku, kde se počet obyvatel snížil o 165 na 91 672.



Od 1. ledna do 30. června se na území Karlovarského kraje narodilo 1 396 dětí. Meziročně se ve sledovaném období narodilo o 32 dětí více. Negativní demografický vývoj to ovšem nezachránilo. V regionu totiž zemřelo o 193 osob více než ve stejném období minulého roku, a počet zemřelých tak dosáhl celkem 1 769.



Do Karlovarského kraje se v první polovině roku přistěhovalo 1 483 obyvatel. Z celkového počtu přistěhovalých se 37,9 procenta přistěhovalo z ciziny a zbývajících 62,1 procenta z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 854. Do jiných krajů se odstěhovalo 78,4 procenta osob a do ciziny 21,6 procenta.



Podle předběžných údajů statistiků žilo v prvním pololetí letošního roku v České republice 10 588 063 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 23 197 osob.



Kromě Karlovarského kraje došlo k poklesu obyvatel ještě v krajích Ústeckém, Královéhradeckém, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském a v Kraji Vysočina.



Co do poklesu obyvatel byly před Karlovarským krajem ještě kraje Moravskoslezský (- 2528) a Olomoucký (- 796). Počty obyvatel těchto krajů ovšem i přes pokles výrazně přesahují počet obyvatel Karlovarského kraje. Například v Moravskoslezském kraji je to přes 1,2 milionu lidí.