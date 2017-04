V soutěži uspěl originální porcelán a první pomoc pro psy

Karlovarský kraj - Originální porcelán z dílny Jitky Tomanové z Karlových Varů zaujal nejvíce porotu letošního ročníku soutěže T-Mobile Rozjezdy.

První místo získala v soutěži T-Mobile Rozjezdy v Karlovarském kraji Jitka Tomanová s porcelánovým projektem. Druhá byla Zuzana Wildmannová s projektem psím (zleva).Foto: Deník

Její projekt s názvem Vařím v ateliéru, maluju v kuchyni tak obsadil první místo v Karlovarském kraji. Na druhém místě se umístila Zuzana Wildmannová z Aše s projektem seminářů první pomoci pro psy. Zuzana je prvním soutěžícím, který v Rozjezdech uspěl opakovaně. Stejné, tedy druhé místo obsadila už v roce 2015 s jiným „psím“ projektem.

Třetí místo se porota rozhodla neudělit. Karlovarský kraj zastupovalo v soutěži 9 projektů, o pět více než loni. Autorkami dvou třetin z nich jsou ženy.

„Karlovarský kraj tradičně patří k těm nejméně zastoupeným, proto nás letos velmi potěšil nárůst počtu přihlášek. Obdivuji odvahu i nasazení, s nimiž soutěžící vstupují do nelehkého světa podnikání,“ uvedla Michaela Blažejová, předsedkyně poroty z T-Mobile.

Díky T-Mobile Rozjezdům se v minulosti na vlastní nohy postavili západočeští podnikatelé jako například Martina Šípková (Origonizér, Ostrov) či Klára Kančiová (La Klara, Ostrov).

Do sedmého ročníku projektu T-Mobile Rozjezdy začínající podnikatelé přihlásili rekordních 443 nápadů. Pro vítěze jsou připraveny ceny ve výši přes 3 miliony korun. Regionální výherce může získat podporu za více než 100 000 korun, kromě peněz do začátku také služby, které start podnikání značně usnadní. Celostátní vítěz vyhrává Cenu poroty – finanční odměna, balíček služeb a poradenství pro rozjezd podnikání spolu s regionálním vítězstvím tak dohromady dosahují zhruba 600 000 korun. Na vítěze veřejnosti, o němž rozhodne on-line hlasování, čeká také výrazná pomoc do začátku podnikání.