Vánoční stromky? Ty nejlepší jsou v tahu

Karlovarský kraj - Ještě na poslední chvíli se mnoho lidí vydalo zakoupit voňavý vánoční stromeček k obchodním domům anebo na některá náměstí. Podle prodejců však na ně už nečekají žádné skvosty, protože největší poptávka po stromečcích je kolem poloviny měsíce prosince. Ty nejlepší kusy jsou tak již pryč.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Samozřejmě že si lidé zakoupit stromek mohou i těsně před Vánoci, ale už nemají takový výběr, jako kdyby si stromek koupili včas kolem poloviny měsíce," informovala prodejkyně na chebských vánočních trzích. „Letos šla nejvíce na odbyt jedle, tu si lidé oblíbili o mnoho více než třeba tradiční smrk, ten často opadává, a tak si lidé raději připlatí a zakoupí si jedli anebo borovici," poznamenala prodejkyně. A jak se nejlépe o stromeček starat, aby vydržel přes celé svátky? „Důležité je ho mít do doby, než ho budou lidé strojit, v chladné místnosti anebo na balkoně. Je také možné si pořídit stojánek s nádobkou na vodu, aby kupující měli opravdu jistotu, ale není to nezbytně nutné, stromek běžně přes celé svátky vydrží," poznamenala prodejkyně. I když je nabídka stromků v kraji široká, stejně někteří sahají k tomu, že si dojdou pro stromek do lesa, aby ho měli zdarma. Lesníci však upozorňují, že jim tak bude zapáchat celý byt.

„Posílili jsme lesní stráže, které mohou za krádež stromku na místě udělit blokovou pokutu dosahující až 15 tisíc korun," upozornil Václav Lidický, výrobně- technický ředitel státního podniku Lesy ČR, s tím, že většina stromů je ošetřena zapáchajícím nátěrem.