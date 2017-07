Vevaru jsou na jednom místě jen o festivalu

Karlovy Vary - Mladí umělci, kteří chtějí zburcovat kulturní život v Karlových Varech, využili jedinečné příležitosti, aby všem ukázali, že Vary žijou.

Bejvalý papírnictví je prodejní umělecká galerieFoto: Deník / Šmudlová Barbora

Pop Up Design Gallery v Bejvalým papírnictví je prodejní galerie, kde se sešlo několik umělců, kteří si říkají Vevaru. „S primární myšlenkou jsem přišla já. Sešli jsme se kolem prostoru, který jsme získali na poslední chvíli. Měli jsme asi 36 hodin na to, abychom z prázdného místa udělali galerii,“ uvedla zakladatelka skupiny Jitka Tomanová.

Spolu s Jitkou Tomanovou nechali na projektu ruce a duši i další členové skupiny. „Je nás bláznů víc. Lví podíl na tom má David Rudolf a parta z projektu Triko, Martin Prokeš, Michaela Weinfurterová a Michal Kožený,“ vysvětlila Tomanová.

O ideálním prostoru, kde v současnosti Pop Up Design Gallery je, se skupina Vevaru dozvěděla 14 dní před začátkem festivalu.

„Celý dům TGM 47 je volný. K prostoru jsme se dostali náhodou. V prvním patře je hudební sekce Kulturní tančírna a v přízemí je Pop Up Design Gallery Bejvalý papírnictví a Prosekárna,“ vyjmenovala Tomanová. Vevaru během velmi krátké doby museli vytvořit prostor, kterým by reprezentovali karlovarskou uměleckou scénu během mezinárodního filmového festivalu, tak aby všichni viděli, že stojí za to, se v Bejvalým papírnictví zastavit. Tento projekt měl jasný smysl. „Pojďme ukázat, že je tady komunita, která není úplně neschopná. Všechno jsme dělali na koleni a zvládli jsme to připravit za velmi krátkou dobu,“ smála se Tomanová.

Smyslem celé galerie je ukázat, že v Karlových Varech je komunita, která chce udělat něco pro festival bez podpory města.

Vevaru je umělecká skupina osmi nadšenců, pro které je tato výstava prvním společným projektem. „Chci se skupinou spolupracovat i dál. Chceme pro Vary udělat něco, co je pozvedne,“ dodala Tomanová.

Galerie s tím nejlepším, co může karlovarská umělecká scéna nabídnout, je otevřena pouze do konce festivalu. Stejně tak je omezený i projekt Kulturní tančírna a Prosekárna.