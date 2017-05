VIDEO: Briliantová korunka se vrátila do sbírky bečovského zámku

Bečov nad Teplou – Briliantová korunka, která patřila rodu Beaufort-Spontin, se po několika desetiletích vrátila na Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou, který kdysi právě Beaufort-Spontinům patřil.

Už od 2. května si mohli diadém, jehož hodnota je odhadovaná na zhruba dva miliony korun, prohlédnout návštěvníci zámecké expozice. Korunka je zhotovena ze žlutého zlata se silnou vrstvou stříbra a je osázena 540 diamanty. Vyrobena byla ve druhé polovině 19. století a patřila Eleonoře Camille Marii Henriëtte de Beafort-Spontin. Od 50. let minulého století byla uložena na zámku Kozel. „Dlouho se mělo za to, že je to jen divadelní atrapa,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský.