Vyhlášení ankety Sportovec roku se blíží. V pátek bude jasné, kdo si z galavečeru odnese pomyslné vavříny

Karlovy Vary – Sportovní unie Karlovarska – Česká unie sportu ve spolupráci se statutárním městem Karlovy Vary pořádají anketu o Nejúspěšnější sportovce města Karlovy Vary a karlovarského okresu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Výsledky ankety budou vyhlášeny při 15. plese sportovců, který se koná v pátek 24. března 2017 od 19 hodin v Grandhotelu Ambassador Národní dům, kde budou dekorování nejúspěšnější sportovci za rok 2016.

Vyhlášení se zúčastní vynikající sportovci a medailisté z olympijských her z let minulých.

O koho konkrétně půjde? Mělo to být překvapení, ale čtenáři Deníku už to mohou vědět dnes. Přítomné medailistky ze zimních OH v běhu na lyžích Květu Peckovou – Jeriovou a Helenu Balatkovou – Šikolovou doplní také medajlista z letních her veslař Zdeněk Pecka a medailista z mistrovství světa v atletice Petr Svoboda.

NOMINACE

Jednotlivci do 15 let

Adam Müller (2003), LK Slovan K. Vary – běh na lyžích. Úspěchy: 2x mistr ČR, 2 x 1.místo ČP, 2 x 3.místo ČP, celkový vítěz ČP

Klára Orlová (2006), TopGym K. Vary – moderní gymnastika. Úspěchy: 1. místo západočeské oblastní přebory, celkově 1. místo v západočeské lize.

Nicole Harmašová (2004), TJ Slovan K. Vary – plavání. Úspěchy: 2. místo ZMČR polohovka, 5. místo ZMČR VZ, 3. místo Jarní cena Prahy.

Matyáš Bauer (2004), LK Slovan K. Vary – běh na lyžích. Úspěchy: 1. místo HNT obratnostní závod, 3. místo HNT klasický závod.

Heidi Juránková (2002), X-team BaNo K.Vary – terénní triatlon. Úspěchy: 1. místo ČP, 2. místo MČR a 2. místo v celkovém pořadí ČP.

Eliška Kučerová (2005), Triatlet K.Vary – atletika, triatlon. Úspěchy: 1. místo MČR triatlon, 1. místo MČR aguatlon, 3x 1. místo ČP triatlon, 1. místo mezinárodní závody atletika – 600 m.

Ondřej Havelka (2002), TJ Jiskra Nejdek – řecko-římský zápas, zápas ve volném stylu. Úspěchy: 2. místo řecko – římský zápas MČR, 2. místo ve volném stylu MČR.

David Cvinger (2003), TJ Jiskra Nejdek – řecko-římský zápas, zápas ve volném stylu. Úspěchy: 1. místo v řecko – římském zápase MČR, 1. místo ve volném stylu MČR.

Jednotlivci do 18 let

Kryštof Husák (1998), LK Slovan K. vary – běh na lyžích. Úspěchy: 3.místo MČR.

Lucie Hanzlíková (1999), SKK K. Vary – krasobruslení. Úspěchy: mistryně ČR seniorky, 2. místo ČR juniorky, celková vítězka ČP.

Vendula Dušková (1998), SK Kontakt – plavání hendikepovaných. Úspěchy: LPH Rio 2x finále – 8.místo, 2. a 3. místo ME, 3 x 1. místo a 1 x 2. místo MČR.

Kristýna Bernatová (1998), TopGym K.Vary – moderní gymnastika. Úspěchy: Spring Cup – 1. místo, Carlsbad RG Cup – 1. místo.

Blanka Brunová (2000), Šachový klub K. Vary – šachy. Úspěchy: 2 x 1. místo MČR, členka reprezentačního družstva na světové olympiádě mládeže – 32. místo, ME 33. místo.

Jednotlivci dospělí

Petra Nováková (1993), LK Slovan K.Vary – běh na lyžích. Úspěchy: 3. místo MS do 23 let + 5.místo. 2 x mistryně ČR, 6. místo SP + 15. místo SP.

Michal Novák (1996), LK Slovan K.Vary – běh na lyžích. Úspěchy: 8. místo MS juniorů, 3x mistr ČR, 4x 1. místo ČP.

Jakub Rádl (1992), LK Slovan K.Vary – běh na lyžích. Úspěchy: 4. místo MČR, 2x 1. místo ČP, 1x 3. místo ČP, celkový vítěz ČP.

Věra Ježková (1955), TJ Slavia K.Vary – rychlostní cyklistika. Úspěchy: 1., 2. a 3. místo MČR.

Petr Kopfstein (1978), Letecký klub K.Vary – letecká akrobacie a seriál Red Bull Air race. Úspěchy: Účastník nejvyššího prestižního seriálu Red Bull Air Race kategorie Masters – 7x 9. – 13.místo. Je druhým Čechem v tomto seriálu.

Jaroslav Košinár (1955), SKP Hvězda Policie K. Vary – kulturistika a kulturistika natural. Úspěchy: 5. místo MS – kulturistika natural, 3. místo kulturistika mezinárodní MČR.

Marek Opočenský (1997), SKP Hvězda Policie K. Vary – karate JKA – disciplina kumite BRH. Úspěchy: 3. místo kumite ME junioři tým, 1. místo kumite senioři MČR, 2. místo kumite junioři MČR.

Jan Vanke (1985), SK Liapor Witte K.Vary – nohejbal. Úspěchy: 1. místo MS, 1. místo MČR – extraliga.

Martin Rubeš (1996), TJ Lokomotiva šerm – šerm. Úspěchy: 7. místo družstva MS, 2. místo jednotlivci ME, 3. místo družstva ME, 2. místo ME U20.

Karolína Malečková (1997), Spolek BK Lokomotiva K.Vary – basketbal. Úspěchy: 4. místo ME do 20ti let divize B, 1. místo extraliga U19.

Daniel Pfeffer (1990), VK ČEZ Karlovarsko 2014 s.r.o. – volejbal. Úspěchy: Člen mužské volejbalové repre kvalifikované na ME v Polsku.

Dana Kušlitová (1990), Spolek BK Lokomotiva K. Vary – basketbal. Úspěchy: Členka širšího kádru reprezentace na ME v basketbalu.

Veronika Kubínová (1997), TJ Slovan K. Vary – MTBO – cykloorientační závody. Úspěchy: 4 x 1.místo MS juniorů, vítězka ČP juniorek, členka reprezentačního družstva v LOB.

Filip Eberl (1982), X-team BaNo K.Vary – terénní triatlon. Úspěchy: Mistr Evropy 30 – 35 let, 4. místo MČR elitní kategorie, s bratrem vyhrál CUBE cup dvojic.

Martin Čechman (1998), Dukla Brno – ráhová cyklistika. Úspěchy: 2. místo MS disciplína KEIRIN, 2 x 1. místo ME sprint KEIRIN, 1. místo SP.

Anna Zekuciová (1995), TJ MDDM Ostrov – atletika. Úspěchy: 1. místo trojskok MČR, 1. místo skok daleký MČR.

Kolektiv mládež

Volejbal mladší žákyně – Volejbalový klub Karlovy Vary – volejbal. Úspěchy: 2. místo MČR.

Šerm minižáci – TJ Lokomotiva šerm – šerm. Úspěchy: 1. místo MČR v týmové soutěži minižáků.

Basketbal U13 – Sportovní spolek BK K. Vary – basketbal. Úspěchy: Vítěz krajského přeboru U13

Kolektiv dospělí

Volejbal dospělých – VK Karlovarsko 2014 s.r.o. – volejbal. Úspěchy: 4. místo Extraliga, 3. místo ČP.

Nohejbal dospělí – SK Liapor Witte K. Vary – nohejbal. Úspěchy: 1.místo extraliga nohejbalu

Kuželky dospělí – TJ Slovan K.Vary – kuželky. Úspěchy: Postup do 2. ligy (2. místo ve 3. lize).

Basketbal dospělí - Spolek BK K. Vary – basketbal. Úspěchy: Postup do play – off v extralize.

Golf dospělí – Golf club K. Vary – golf. Úspěchy: Muži – 1.místo MČR, 15. místo ME Portugalsko.

Trenér

Jiří Dvořák (1974), SK Liapor Witte K.Vary – nohejbal. Úspěchy: 1.místo Extraliga nohejbalu.

Václav Kolář (1981), Samurai – fight club K. Vary – kickboxing, shidokan karate. Úspěchy: 5 x 1.místo, 1 x 3. místo MS Kickboxing, 8 x 1. místo MČR, 4 x 2.místo MČR, 3 X 3.místo MČR.

Martin Rubeš (1965), TJ Lokomotiva šerm – šerm. Úspěchy: 7. místo týmová soutěž na MS, 2. místo individuální ME, 3. místo týmová soutěž ME, trenér kadetské a juniorské reprezentace.

Monika Škorničková (1965), SKK K. Vary – krasobruslení. Úspěchy: 2 x 1. místo a 2 x 2. místo MČR, vítěz ČP, 2. místo ČP, 3. místo ČP.

Sportovní osobnost

Vladimír Hlavatý (1951), SK Liapor Witte K.Vary, nohejbal.

Josef Červenka (1946), TJ Sokol Útvina – kuželky, kopaná.