Vypaloval trávu, teď mu hrozí pokuta. Pozor, ať nemáte podobný problém

Valeč – Hasiči mají pohotovost kvůli „paličům" trávy. Jejich počet díky pěknému počasí v poslední době stoupá.

V lokalitě je provozováno ekologické zemědělství za státní a evropské dotace. Případ tak řeší České inspekci životního prostředí.Foto: OÚ Valeč

Jako upozornění může sloužit případ, který se stal v minulém týdnu ve Valči na Karlovarsku. Jeden ze starousedlíků tu začal s vypalováním trávy v sadu v chráněné krajinné oblasti. I když k žádnému rozšíření požáru nedošlo a nebylo jeho úmyslem nijak dále poškodit okolí, hrozí staršímu pánovi finanční postih. Stačí přitom vypalování trávy nahlásit na webech Hasičského záchranného systému Karlovarského kraje a vše je vyřešeno. „Dostali jsme hlášení, že byl zpozorován kouř mezi obcemi Valeč a Jeřeň, kde došlo k masivnímu vypálení starého travního porostu v sadu,“ uvedl Jiří Metod Kassl, člen místních dobrovolných hasičů s tím, že na oheň upozornili sousedé.

Místo spadá pod chráněnou oblast, v jeho blízkosti jsou ale i obytné domy a stodola, stačilo by jen málo a oheň mohl napáchat velké škody. Sad obývá řada živočichů, oheň zničil jejich biotop a mohl je tak fatálně ohrozit. Navíc je v celé lokalitě provozováno ekologické zemědělství, a to za státní a evropské dotace. „Následně se do incidentu vložila policie a záležitost předala obec Valeč k šetření České inspekci životního prostředí. Nyní hrozí muži zbytečná pokuta,“ dodal Kassl.

Nejen plošné vypalování trávy je ale zákonem zakázáno. Pokud se člověk rozhodne rozdělat si velký oheň, byť je to na vlastním pozemku, je také dobré dát o tom hasičům dopředu vědět. Na webových stránkách HZS Karlovarského kraje je k dispozici aplikace Evidence pálení, a to v záložce Služby pro veřejnost. Zde se jen vyplní jméno odpovědné osoby, adresa pálení a další detaily včetně zakreslení do mapy. Tato aplikace je určena především fyzickým osobám, a tímto způsobem lze omezit výjezdy ke kontrolovaným pálením. Nicole Zaoralová, mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR rady pak doplňuje: „Od hořícího ohně neodcházejte a dohlížejte na něj. Po dohoření dřeva spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.“ Občanům hrozí postih až 25 tisíc korun, firmám pak půl milionu.

„Chci, aby lidé věděli, jak se to nemá dělat. Stačí shrabat starou trávu na kupu, nahlásit a my už máme přehled, co se tam děje. Vím, že v tomto případě se jedná o staršího člověka, který si chtěl usnadnit náročnou práci způsobem, kterým se porosty ošetřovaly v dobách dávno minulých. Naši předci měli v lecčems pravdu, ale v jednom se zcela spletli – a to v tom, že vypalování trávě prospívá,“ doplnil Kassl.

Vypalování dle jeho slov naopak nepříznivě ovlivňuje složení travních porostů a zvýhodňuje plevel včetně mechu.„Oheň totiž poškozuje především kulturní druhy trav, které z větší části přezimují v zeleném stavu. Proto čím je travní porost kvalitnější, tím větší škody vypalování způsobí. Mechy obsahují vždy podstatně více vody než ostatní rostliny, takže jsou jen slabě poškozeny, nikoliv zničeny. Příště stačí, když nám zavolá a domluvíme se na způsobu údržby sadu a popřípadě s údržbou pomůžeme,“ dodal Kassl.