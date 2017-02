Výročí Karla Čapka nebo Domácí štěstí, taková bude letos Chyše

Chyše - Zámek Chyše oslaví letos velké a významné výročí. V dubnu to bude přesně sto let, co zde pobýval český spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek.

Zámek Chyše.Foto: Archiv Deník

„Letošní rok je pro nás obzvlášť významný. Slavíme sté výročí příchodu Karla Čapka na náš zámek. Čapek zde působil jako domácí učitel mladého hrabátka Prokopa Lažanského," uvedl zámecký pán Vladimír Lažanský. Koncem dubna se v rámci výročí bude na zámku konat slavnostní akce, které se zúčastní nejedna významná osobnost. Oslava bude přístupná i veřejnosti. „O akci a jejím programu budeme včas informovat," řekl Lažanský. Mimo čapkovské výročí bude chyšský zámek letos domovem výstavy Domácí štěstí. „Pro letošní turistickou sezonu připravujeme stálou expozici s názvem Domácí štěstí, kterou nám nabídla Iva Hüttnerová, naše oblíbená herečka a malířka. Navážeme tak na loňskou mimořádně úspěšnou výstavu obrazů paní Hüttnerové na zámku. Už teď tedy víme, že expozice bude úžasná a cenná mimořádnými exponáty," sdělil Lažanský. Kromě oslav výročí a plánované expozice čeká návštěvníky také tradiční velký letní koncert v zámeckém parku.

Autor: Barbora Šmudlová